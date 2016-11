Reke že poplavljajo! Poglejte, kje je najhuje

VIPAVA – Vipava je ponoči močneje narasla in poplavlja na pogostih ter tudi redkih območjih poplav.

Na območju pogostih poplav se razlivata Idrijca s pritoki in Poljanska Sora s pritoki. Reke na območju Idrijskega in Cerkljansko-Polhograjskega hribovja še naraščajo.

V drugem delu dneva in v noči na nedeljo bodo reke v večjem delu države še naraščale. Posamezne reke se lahko razlijejo na območjih pogostih poplav. Največje poraste pričakujemo na Vipavi, Kolpi, Dravinji in nekaterih rekah v osrednjem delu države, ki bodo predvidoma poplavljale na območju pogostih poplav, so zapisali pri Agencije RS za okolje. Vipava bo predvidoma poplavljala tudi na širšem območju.

Ob intenzivnih lokalnih padavinah je predvsem v zahodni in južni polovici Slovenije mogoč hiter porast hudournikov in manjših vodotokov, so še dodali.

Kako je pri vas?