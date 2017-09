Registriranih imamo več kot 12.000 jam

Predsednik Jamarske zveze Slovenije (JZS) Igor Benko je jamar že od leta 1979. Med letoma 1992–1995 je bil podpredsednik JZS, v obdobju 1994–1997 pa je bil vodja jamarske reševalne službe. Od leta 1988 je operativni reševalec, tako da je po stažu tudi eden starejših. Pred poldrugim letom se je vrnil v jamarsko politiko in je postal predsednik JZS. Poklicno se ukvarja z vzdrževanjem računalniške opreme.



V JZS ni šlo vse prav gladko, bili so spori.

Spori so bili pogosti. Ko sem se odločil za predsedniško funkcijo, sem si dejal, da bomo v bodoče delovali drugače, to je brez sporov. Tega se tudi držimo in pozitivni rezultati so že vidni. Sprejeli smo zakon o varstvu jam. Želja je, da bi ministrstvo za gospodarstvo namenilo več pozornosti jamam za turistične in gospodarske namene. Na primer za zorenje oziroma staranje sira, vina in piva.

