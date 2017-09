Referendum: policija zasegla milijone glasovnic

BARCELONA – Španska policija je pred nedeljskim referendum o neodvisnosti Katalonije zasegla več kot šest milijonov glasovnic in ovojnic ter 100 volilnih skrinjic, je sporočil vir v policiji. Oblasti v Madridu poskušajo na vsak način preprečiti nedeljsko glasovanje, zato so odredile zaseg vsega gradiva, povezanega z referendumom.

»Civilna straža (policija) je zasegla 2,5 milijona glasovnic, štiri milijone ovojnic in 100 volilnih skrinjic v skladišču v Igualadi,« je dejal vir v policiji, ki je želel ostati neimenovan. Policija je tokrat prvič zasegla tudi volilne skrinjice, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vir je še povedal, da so v podjetju, kjer so zasegli skrinjice, zatrdili, da so namenjene volitvam v nogometnem klubu Barcelona. V nogometnem klubu so potrdili, da jim je to podjetje v preteklosti dejansko dobavilo skrinjice za volitve predsednika kluba.

Prebivalci Katalonije so močno razdeljeni pri vprašanju neodvisnosti, vendar ankete kažejo, da si velika večina želi glasovanja, da bi enkrat za vselej zaprli to vprašanje. Špansko ustavno sodišče je odločilo, da je referendum nezakonit, zato ga poskušajo oblasti v Madridu za vsako ceno preprečiti, pri čemer se poslužujejo vseh pravnih sredstev, ki jih imajo na voljo.

Zasegle so veliko količino gradiva, povezanega z referendumom, in pretekli teden za kratek čas priprle tudi pripravljavce. To je sprožilo množične proteste v Barceloni in drugih katalonskih mestih.

Španske oblasti so v Katalonijo napotile na tisoče policistov, ki bodo v nedeljo ljudem preprečevali vstop na volišča. Katalonski voditelji zatrjujejo, da bodo referendum izvedli v vsakem primeru.