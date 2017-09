Referendum o drugem tiru ni uspel, udeležba majhna

LJUBLJANA – Po Sloveniji so se ob 19. uri zaprla volišča, na katerih je 1,71 milijona volilnih upravičencev lahko glasovalo o zakonu o drugem tiru železniške povezave med Divačo in Koprom. Referendum pobudnikom ni uspel: za je po skoraj vseh preštetih glasovnicah glasovalo 53,46 odstotka udeležencev, proti pa 46,54. Referenduma se je po delnih neuradnih podatkih udeležilo 20,07 odstotka volilnih upravičencev. V vladi so z izidi zadovoljni, nasprotniki napovedujejo ustavno presojo .

Na predčasnih volitvah podprli zakon

Večina volivcev, ki so svoj glas oddali predčasno, je zakon podprla. Za jih je namreč glasovalo 54,14 odstotka, proti pa 45,86. Predčasnega glasovanja se je v treh dneh udeležil 14.201 volivec oziroma 0,83 odstotka vseh upravičencev.

Za zavrnitev potrebna večina udeležencev in 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev

Na uradne izide referenduma bo treba počakati, in sicer zaradi nove referendumske ureditve, po kateri se mora za zavrnitev zakona na referendumu izreči večina udeležencev, pri čemer pa mora ta večina hkrati predstavljati tudi najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev. Glede na volilne imenike, pripravljene pred tokratnim referendumom, to pomeni okrog 340.000 volivcev.

Taka ureditev je v veljavi od sprememb ustave leta 2013 in zagotavlja strožje pogoje za zavrnitev zakona. Referendum o drugem tiru je tretji referendum doslej, izpeljan po teh pravilih. Junija 2014 pobudnikom referenduma zaradi premajhne udeležbe ni uspelo zavrniti novele zakona o arhivih, so pa volivci na referendumu decembra 2015 zavrnili novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Premier Cerar zadovoljen: To je podpora vladi



Premier Miro Cerar je v prvi izjavi po zaprtju volišč dejal: »Neudeležba je pokazala, da imajo volivci dosti političnih igric. Pokazali so tudi, da podpirajo vladne projekte in da gremo naprej, da ta drugi tir končno zgradimo.«



Zavrnil je očitke pobudnikov referenduma, ki v slabi udeležbi vidijo nelegitimnost projekta. »O nelegitimnosti ne moremo govoriti, pravila so bila jasna, vse smo odigrali po pravilih,« je izpostavil.