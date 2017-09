Redarji ne bodo odnehali, avte bodo polepili tudi naslednjič

MARIBOR – Med nedavno tekmo v Ljudskem vrtu, na kateri so se mariborski nogometaši uvrstili v skupinski del lige prvakov, so redarji kar nekaj avtomobilov polepili s kaznimi. Nad tem se je precej razhudila tudi bralka Lidija , ki seveda ni edina, zdaj pa smo od Mestne občine Maribor (MOM) prejeli še odgovore na naša vprašanja.

Zanimalo nas je namreč, ali in kako točno so navijače obvestili o brezplačnih avtobusnih prevozih na prizorišče tekme (je bilo mogoče, da navijači zanje sploh niso vedeli?), in tudi, ali so kje v bližini Ljudskega vrta zagotovljena parkirišča za obiskovalce tekme.

Če bi obiskali spletno stran, bi vedeli ...

»Da, tudi tokrat smo poslali sporočilo za javnost, v katerem je navedeno, da bodo imeli obiskovalci tekme brezplačen prevoz na tekmo, če vozniku pokažejo vstopnico. Prav tako smo to sporočilo objavili na spletni strani Mestne občine Maribor,« so nam odgovorili.

V tem sporočilu je zapisano tudi, da se bodo brezplačne vožnje nadaljevale do konca leta – za imetnike vstopnic prireditev ali pod drugimi pogoji (za martinovanje vstopnic ne bo, brezplačna vožnja pa bo). »Prav tako bo ob večini prireditev podaljšan čas voženj na obeh krožnih linijah mestnega potniškega prometa, da obiskovalcem zagotovimo dodaten prevoz v bližino doma. Podrobnosti glede brezplačnih prevozov bodo dorečene pred samim dogodkom skupaj z organizatorjem,« so še zapisali.

Pozor, tudi naslednjič ste lahko kaznovani

Še naprej pa bodo mestni redarji izvajali nadzor nad parkiranimi vozili v okolici stadiona in v primeru kršitev ustrezno ukrepali, zato svojega jeklenega konjička naslednjič raje ne puščajte tam.

Kje pa sploh lahko parkirate? »V času tekme so obiskovalci lahko brezplačno parkirali tudi kjer koli na belih conah, saj od 17.00 dalje za parkiranje na njih ni več potrebno plačilo, razen na Lentu, ko je parkiranje na beli coni treba plačati do 20.00,« so še pojasnili.