Razmišljal o samomoru, danes v osebnem stečaju

Peter je zaradi stečaja podjetja izgubil službo. Novo je našel že po 4 mesecih, so se pa vmes nabrali dolgovi. Sledile so izvršbe z visokimi obresti. Začeli so se tedenski pritiski izvršiteljev, dolgovi so se le še povečevali in razmišljal je celo o samomoru.

Ta se je pripeljal do Petra. V tednu dni je bil sklep o začetku stečaja pri Petru, s čimer so se izvršbe ustavile.

Sodišče je določilo, da bo Peter v osebnem stečaju 2 leti. Držati se mora pogojev:



Biti mora zaposlen ali prijavljen na zavod za zaposlovanje. Ne sme se na novo zadolževati. Ne sme biti obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje. Če deduje, se dediščini ne sme odpovedati.

S pogoji ne bo imel težav. Na novo bo zaživel s svojo družino. Komaj pa čaka, da doseže odpust vseh obveznosti.