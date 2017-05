Razlog za veselje: to so nove cene goriva

LJUBLJANA – Dva tedna sta mimo in vlada je določila nove maloprodajne cene 95-oktanskega in dizelskega goriva. Nove cene za liter, ki bodo veljale od torka, so po podatkih OMV:

– neosvinčeno 95-oktansko gorivo – 1,255 evra ali 5,3 centa ceneje;

– dizelsko gorivo – 1,146 evra ali 4,6 centa ceneje.