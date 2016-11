Razkrivamo! Na Fursu ministrstvo nabili na sramotilni steber

LJUBLJANA – Ministrstvo za obrambo (Mors), ki ga vodi ministrica Andreja Katič, so pribili na sramotilni steber davčnih dolžnikov. Tega redno osvežuje in objavlja Finančna uprava RS (Furs), da bi izboljšala davčno kulturo, izboljšala plačilno disciplino ter povečala prostovoljno, pravilno in pravočasno obračunavanje in plačevanje davčnih obveznosti.

Največji davčni neplačnik je sicer še vedno družba Maxicom (v stečaju), ki dolguje preko 20 milijonov evrov, sledita HTC Dva in Vegrad (oba v stečaju), ki spadata v razred dolžnikov od 10 do 20 milijonov evrov, medtem ko Mors sodi med davčne dolžnike, ki dolgujejo od 10.000,01 do 30.000 evrov.

Furs javno objavlja seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presegajo 5000 evrov in so starejše od 90 dni. Med neplačniki se je tokrat znašlo tudi ministrstvo za obrambo. Zakaj, smo preverili kar pri njih. Njihov odgovor objavljamo v celoti:

»Evidentiran dolg Ministrstva za obrambo je posledica neupravičeno izdanih odločb za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Na ministrstvu ugotavljamo, da občine in pristojne finančne uprave ne upoštevajo zakonodaje ter ne preverijo dejanskega statusa zemljišč, zato prihaja do neupravičene odmere NUSZ za nepremičnine, namenjene za obrambne potrebe. Na omenjene odločbe za odmero NUSZ se Ministrstvo za obrambo v zakonskem roku pritoži pri pristojnem finančnem uradu oz. Ministrstvu za finance. Praviloma na pritožbo ministrstva pristojni finančni urad izda novo odločbo, ki je skladna z zakonodajo in jo ministrstvo plača v zakonskem roku. V času reševanja pritožbe ministrstva se izdane odločbe vodijo kot dolg.

Ministrstvo za obrambo nima evidentiranega dolga iz naslova neplačanega davka na dodano vrednost.«