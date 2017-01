Razkrivamo, koliko dražje bodo cigarete

LJUBLJANA – Vlada je potrdila besedilo uredbe o spremembi trošarin na tobačne izdelke. Ti se bodo podražili v dveh delih, najprej februarja in nato julija. Po besedah finančne ministrice Mateje Vraničar Erman bo država iz tega naslova na letni ravni zbrala dobrih 11 milijonov evrov več. Kadilci bodo sicer za škatlico cigaret odšteli okoli 10 centov več.

»Gre za izvedbo enega izmed ukrepov, ki smo jih napovedali decembra v povezavi z vložitvijo predloga zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov v zakonodajni postopek,« je po seji vlade pojasnila ministrica in dodala, da so se tedaj z ministrstvom za zdravje uskladili, da ne bodo uveljavljali posebnega tobačnega centa, temveč bodo prilagodili trošarinsko politiko.

»S predlagano uredbo se predlaga zvišanje trošarine na cigarete v dveh korakih, in sicer najprej s 106 na 109 evrov ter s 1. julijem na 111 evrov. Hkrati pa se za sorazmerno enak znesek predlaga tudi zvišanje trošarine na druge tobačne izdelke,« je pojasnila Vraničarjeva. Zneski trošarine bodo tako višji tudi za cigare in cigarilose, drobno rezani tobak in drug tobak za kajenje.

Učinki vidni marca

Kot so po seji sporočili iz urada vlade za komuniciranje, bo finančni učinek povišanja trošarin v dveh korakih znašal 11,3 milijona evrov na letni ravni oziroma 940.000 evrov na mesec. Zaradi enomesečnega zamika pri plačilu trošarine v državni proračun bo prvi finančni učinek viden šele marca letos. Učinek na prihodke v letu 2017 bo tako 8,7 milijona evrov in dodatnih 2,6 milijona evrov v letu 2018.

Na vprašanje, ali bodo sredstva namenjena ministrstvu za zdravje, je ministrica odgovorila, da so se že lani dogovorili, da bodo ministrstvu za zdravje zagotovili dodatna sredstva v višini približno štirih milijonov evrov za preventivne aktivnosti na področju zdravja, a mora biti za te aktivnosti najprej pripravljen program.

»Delno bodo tako sredstva namenjena ministrstvu za zdravje, dogovarjamo se tudi glede drugih rešitev, ki bodo za seboj potegnile zagotavljanje več proračunskih sredstev za področje zdravja. Trošarinski prihodki pa ostajajo del integralnega proračuna,« je ponovila.

Postopen upad

Cena trošarinskih izdelkov se oblikuje prosto, zato je vprašanje, koliko jo bodo dvignili ponudniki. Ocenila je, da bodo kadilci za škatlico cigaret odšteli okoli 10 centov več.

Ministrica je še dodala, da so na ministrstvu ocenili, da bo zaradi postopnega dviga trošarin prišlo do manjšega vpliva na upad prodaje trošarinskih izdelkov, kljub temu pa računajo na triodstotni upad prodaje. Kot je pojasnila, ocena izhaja iz dosedanjih ugotovitev ob dvigih trošarin.