Razkrivamo, kje se bodo temperature spustile pod ničlo

LJUBLJANA – V sredo in četrtek se lahko temperature v alpskih dolinah in na planotah Notranjske spustijo do ledišča ali celo pod njega, nam je povedala dežurna vremenoslovka pri Agenciji RS za okolje (Arso) Veronika Hladnik. Dodaja še, da utegnejo že jutri biti temperature v alpskih dolinah in izpostavljenih legah okoli ničle. Danes je, denimo, snežilo pod 2000 metri, za naprej pa ne kaže večjih količin padavin. Vsaj še nekaj časa, pravi Hladnikova.

O četrtka do torka kaže na suho vreme. Jutra bodo sveža, v zatišnih legah ni izključen pojav slane. (Vir: Meteo.si)

Ponekod po državi, predvsem na severovzhodu, se počasi jasni, tako da se bo prvi študijski dan za študente končal precej lepo. »Do vključno četrtka bo kar veliko sonca,« pojasnjuje Hladnikova in dodaja, da bo čez dan okoli 15 stopinj, medtem ko bodo jutranje od 0 do 5.

Od petka bo bolj oblačno, jutranje temperature pa bodo nekoliko višje.