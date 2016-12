Razkrivamo, kje in kako (legalno) do cenejše vinjete

LJUBLJANA – Bliža se konec leta, nekateri pa za praznike podarijo kar vinjeto. Z nakupom se vam sicer še ne mudi, saj letna vinjeta za leto 2016 velja do 31. januarja 2017. Pred nakupom si je v poplavi ponudb, akcij in ugodnosti smiselno vzeti trenutek časa in pregledati, kako najugodneje priti do vinjete.

V redakciji Slovenskih novic smo vam nekoliko olajšali delo in preverili, kakšna je trenutna ponudba.

Na bencinskih servisih Petrol je za imetnike plačilne kartice Petrol klub možen nakup letne vinjete na tri obroke. Poleg tega pa ponujajo tudi še akcijo v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav. Pri nakupu vinjete na bencinskem servisu Petrol dobite ugodnost brezplačnega goriva. To ugodnost zapišejo na Petrolovo kartico, če je nimate, pa vam izdajo posebno akcijsko kartico. Če boste ob tem sklenili še avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav, boste na isto kartico dobili zapisano še drugo ugodnost, s katero lahko izkoristite 15 evrov (za tiste, ki obnovijo zavarovanje) ali 30 evrov (za nove zavarovance) brezplačnega goriva na Petrolu. Poleg ugodnosti brezplačnega goriva boste na kartico prejeli tudi zapis za 70 % popusta pri pranju avtomobila v avtomatski avtopralnici na enem od Petrolovih bencinskih servisov, ki ima možnost avtopranja.

V Mercatorju lahko kupite vinjeto tudi na pet obrokov. Z nakupom med 1.12 2016 in 15.2.2017 prejmete kupon za pripis 55 pik na Pika kartico, ki vam jih pripišejo pri naslednjem nakupu.



Na portalu 1nadan je bilo mogoče kupiti vinjeto z mastercardom ali maestrom za 99 evrov, razliko do 110 evrov pa plačata Mastercard in Maestro. Žal je ta ponudba v času pisanja članka razprodana, morda pa bodo zagotovili novo kvoto cenejših vinjet.



Če načrtujete večji nakup v Lesnini , vam ob nakupu nad 1500 evrov ponujajo vinjeto za en evro. Pri tem bodite pozorni, saj so nekatere znamke iz te akcije izvzete.



Vinjeto dobite ob nakupu nekaterih modelov mobilnih telefonov in sklenitvi naročninskega razmerja pri Telemachu .



. Članom AMZS podarja 6 €, ki jih lahko izkoristijo od 1. decembra 2016 do 31. januarja 2017 na prodajnih mestih AMZS za nakup katerega koli blaga v vrednosti nad 100 € (razen pnevmatik), tudi letne vinjete. Pri tem je treba poudariti, da popust ne velja za imetnike članske kategorije Brez vozila ali za nakup pnevmatik. Bon lahko vsak član uporabi le enkrat v omenjenem obdobju.



Vinjeto po ugodni ceni 49,90 evrov ponujajo svojim vip članom tudi na spletni strani Kuponlandia. Pred nakupom se je potrebno včlaniti, premium članstvo stane 19,90 evrov. A previdno, na tej strani se pogosto zgodi, da včlanitvi vinjete ni mogoče kupiti, saj so »trenutno razprodane«. O tem smo poročali v članku: Poceni vinjete le spreten nateg.

Pomembno: v članku smo omenili le ponudbe, ki so bile izbrane uredniško (objava ni plačana) ter pridejo v poštev za naše širše bralstvo. Akcij trgovcev, kjer vinjeto ponujajo v okviru nagradnih iger ali podobnih akcij, namenoma nismo vključili.

Ste tudi vi zasledili kakšno akcijo ali ugodno ponudbo vinjet? Opozorite nas prek spodnjega obrazca.