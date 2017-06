Razkrivamo, kdo so trije pridržani z Easyjetovega letala

LJUBLJANA, KÖLN – »Nimamo nobenih informacij, da bi bili med priprtimi slovenski državljani.« To so nam v kratkem pogovoru zaupali na ministrstvu za zunanje zadeve. Dodali so še, da dogodek nemške oblasti še vedno preiskujejo.

Spomnimo, gre za incident, ki se je zgodil na letalu družbe Easyjet na poti iz Ljubljane na londonsko letališče. Eden od potnikov naj bi slišal pogovor, ki je vseboval tudi besedo bomba. O tem je obvestil osebje letala, pilot pa se je odločil, da bo letalo s 151 potniki predčasno prizemljil v Kölnu. Tam je stekla policijska akcija, tri osebe so pridržali.

Po poročanju nemškega Bilda na letalu niso našli eksploziva, preiskava pa naj bi za zdaj kazala, da ni bilo resne teroristične grožnje.

Lahko še dodamo, da so pridržani moški stari 31, 38 in 48 let, vsi pa so britanski državljani. Povezave s skrajnimi islamisti naj ne bi bilo, prav tako policiji od prej niso znani.