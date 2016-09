Razkrivamo, kdo naj bi namerno zbil škofjeloškega župana

ŠKOFJA LOKA – Škoflejoškega župana Miho Ješeta je voznik osebnega avtomobila namerno zbil, ko se je s kolesom vozil v službo. To je potrdila tudi policija, ki pravi, da ni šlo za klasično prometno neserčo.

»Na občini Škofja Loka smo z obžalovanjem in prizadetostjo prejeli poročilo pristojne policijske uprave, da župan mag. Miha Ješe ni bil udeležen v običajni prometni nesreči, pač pa da obstaja sum kaznivega dejanja namernega trčenja,« so zdaj sporočili iz kabineta župana.

Obenem pa so veseli, da se župan ni poškodoval huje in se zdravi v UKC Ljubljana, kjer ostaja do konca preiskav. »Župan je bil že tudi obveščen o najnovejših ugotovitvah policije, vendar o sami nesreči, povzročitelju in dogodkih po sami nesreči, župan ne ve nič, saj ga je vozilo zadelo nenadoma, povsem nepričakovano,« so še zapisali.

Verjamemo, da sodo pristojni organi svoje delo opraviti strokovno in korektno, županu pa želijo čim prejšnje okrevanje.

Več o trčenju – razkrivamo tudi ime domnevnega storilca – lahko preberete v petkovi tiskani ediciji Slovenskih novic.