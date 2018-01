Razkrivamo, kdo je dobil novega audija

Državni zbor bo bogatejši za novega audija A6, vrednega skoraj 57.000 evrov. Tega bosta verjetno najbolj vesela podpredsednika državnega zbora Primož Hainz (Desus) in Matjaž Nemec (SD), ki sta prva v vrsti za uporabo tega protokolarnega vozila z voznikom. In pa seveda tuji gostje, ki jih bodo prevažali z njim. Kako je mogoče, da prestižni novinec ne bo najprej na voljo predsedniku državnega zbora Milanu Brglezu? V sklopu varovanja mu prevozno sredstvo zagotavlja že ministrstvo za notranje zadeve, pojasnjujejo iz državnega zbora.

Vozni park slovenskega parlamenta je trenutno sestavljen iz šestih vozil.

Javno odpiranje ponudb – prispeli sta le dve – je potekalo 5. januarja letos. Porsche Slovenija je ponudil prej omenjenega audija, Autocommerce pa mercedesa razreda E. Cena zadnjega je znašala krepko čez 65 tisočakov. Tudi ob upoštevanju drugih razpisnih pogojev se je komisija na koncu odločila za cenejšega audija. Z njim bo državni zbor zamenjal dozdajšnje protokolarno vozilo, prav tako audija A6. Ta je bil izdelan leta 2005, z njim pa so premagali že 210.000 kilometrov. Poleg normalne obrabe so razlog za zamenjavo tudi stroški vzdrževanja, ki so se povečevali, javljajo iz hrama demokracije.



56.995 evrov je stal novi audi A6, ki ga je izbral državni zbor.

Koga vse bodo vozili

Vozni park parlamenta je trenutno sestavljen iz šestih vozil: audija A6 sta protokolarni vozili (letnik 2011 in 2016), tu so še kombinirano vozilo mercedes benz V za osem oseb (2017), renault laguna (2008) in dve škodi superb (2009).

Službeno vozilo z voznikom (protokolarna vozila) lahko po vrstnem redu, takoj za podpredsednikoma državnega zbora, uporabljajo vodje poslanskih skupin, sledijo predsedniki delovnih teles, na koncu pa še poslanke in poslanci. Po drugi strani so vozila brez voznika za službene potrebe namenjena poslancem in vsem zaposlenim v državnem zboru, ki jim jih po pravilniku o uporabi dodeli v uporabo generalni sekretar državnega zbora. Se pa lahko poslanskim skupinam za službene potrebe poslancev lahko dodeli v stalno uporabo po eno službeno vozilo na vsakih dvajset poslancev, še pojasnjujejo iz državnega zbora.