Razkrivamo, kdo bo tri leta plačeval Milana M. Cvikla

LJUBLJANA – Poročali smo, da je minuli torek za zaprtimi vrati okrožnega sodišča v Ljubljani pred sodnico Jadranko Juhart potekala poravnava med podjetjem Klajder in Milanom M. Cviklom , saj slednji očitno nima denarja, da bi plačal izvajalce, ima pa ogromne kredite.

V želji, da bi izvedeli rezultate poravnave, smo se obrnili na nekdaj razvpitega generalnega sekretarja vlade Boruta Pahorja in do maja v Luksemburgu slovenskega člana Evropskega računskega sodišča (ERS), a je bil telefonski pogovoru kratek, saj zadeve ni želel komentirati. V molk so se zavili tudi pri podjetju Klajder, ki mu z direktorjem Marjanom Klajderjem na čelu Cvikl dolguje, tako je razvidno s spletne strani sodišča, 52.420,62 evra: »Želeli bi vam sporočiti, da smo se na včerajšnji poravnavi z gospodom Milanom M. Cviklom poravnali in ne dajemo izjav za medije oziroma javnost.«

Kakor koli že, poraja se le še vprašanje, kako bo Cvikl vrnil denar, saj se je zapletel v vrsto nepremičninskih podvigov, ki jih javnost spremlja že leta, skupaj z ženo Jerco Legan Cvikl pa imata nepremičnine obtežene s kar 900.000 evri hipotek.

Smo pa odkrili, kdo Cvikla, ki naj bi bil imel po poročanju medijev okoli 22 tisočakov mesečnih prihodkov, plačuje danes. Kot nam je pojasnil Damijan Fišer, tiskovni predstavnik na ERS, nekdanji člani omenjenega sodišča prejemajo mesečni prehodni dodatek tri leta od izteka mandata: »Za nekdanjega člana, ki je bil član ERS en celoten mandat, dodatek znaša 50 odstotkov osnovne plače, ki jo je prejemal ob izteku mandata.« Žal ni sporočil, koliko od omenjenih 22 tisočakov, ki jih je prejemal Cvikl, je znašala njegova osnovna plača.