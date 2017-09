Razkrivamo, katere reke se bodo razlivale

Nevarnost proženja plazov Zaradi večjih količin padavin v preteklih dneh in napovedanih padavin Geološki zavod Slovenije obvešča prebivalce v vzhodni polovici Slovenije o povečani verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije. Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci na teh območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču. Podrobnejša navodila so dostopna na spletnih straneh Geološkega zavoda Slovenije.