Razkrivamo: davkoplačevalci smo jih celo izobraževali, da so se tako oblekle

LJUBLJANA – Če ste mislili, da so neprimerno oblečene ženske iz slovenske gospodarske delegacije, ki so v Dubaju kazale noge in ena tudi precej globok dekolte, to počele povsem na lastno pest, se motite. Vse so bile deležne izobraževanja s področja protokola. Spletni portal Požareport sicer danes poroča, da je tretja uradnica na levi od ministra Zdravka Počivalška Barbara Gradišnik, poleg nje pa sedi Dijana Madžarac.

Ker gre za osebe, ki državo v tujini predstavljajo na davkoplačevalske stroške, po trditvah naših virov pa je bila zgroženost Dubajcev veliko večja, kot je odmevalo v slovenskih medijih, nas je zanimalo, ali bo Počivalšek naredil kar koli, da njegovi zaposleni v tujini državi več ne bodo povzročali škode. Pa smo odkrili osupljive stvari, ki jih objavljamo v nadaljevanju.

Na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo smo v zvezi z nedavno afero namreč naslovili vprašanja:

Ali je ministrstvo v izogib ponovitvi tovrstnih afer kakor koli ukrepalo?

Ali boste za uslužbenke in uslužbence, ki predstavljajo Slovenijo v tujini in v javnosti, uvedli kakršno koli izobraževanje, kako se obleči?

Ali bo ministrstvo izdalo priporočila, kakšnih pravil se je treba držati pri oblačenju za poslovne priložnosti?

Stanka Ritonja iz službe za odnose z javnostjo nam je na vse to odgovorila le takole: »Tako kot v preteklosti se bodo pristojni zaposleni z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo tudi v prihodnosti udeleževali izobraževanj na področju protokola.«

110 evrov plus DDV na uro

Pa smo dobili povod za nova vprašanja (objavljamo vprašanja in odgovore v celoti), iz katerih je razvidno, koliko stane eno tako izobraževanje in koliko časa vzame uslužbencu ministrstva.

Ali so udeleženke delegacije v Dubaju obiskovale navedena izobraževanja na področju protokola?

Če so ga, ali je minister Počivalšek zadovoljen z izvajalcem izobraževanj?

Za izobraževanje s področja protokola smo lani plačali cca. 800 evrov z DDV, torej 110 evrov + DDV na uro. Imeli smo šest ur izobraževanja. Torej je takrat zneslo cca. 100 evrov na posameznika.

Kdo za MGRT izvaja izobraževanja?

Javni uslužbenci se prvenstveno udeležujejo usposabljanj, ki jih organizira Upravna akademija pri Ministrstvu za javno upravo. Če pa Upravna akademija ne pokriva določenih vsebin, se skladno s pravili javnega naročanja izberejo zunanji izvajalci.

Koliko časa so zaradi izobraževanj uslužbenci odsotni v delovnem času?

V letu 2015 je odsotnost zaradi izobraževanja znašala povprečno devet ur na zaposlenega.

Kakšna je cena izobraževanja na uslužbenca?

V letu 2015 je bilo za izobraževanje porabljenih povprečno 66 evrov na zaposlenega. Cena posameznega izobraževanja je znašala v povprečju 62 evra.

Ob imenih Gradišnikove in Madžarčeve Požareport danes razkriva še, da je Počivalšek zaradi afere iz službe za odnose z javnostjo umaknil Anjo Zupanc, ki je po naših informacijah fotografije zgolj objavila, medtem ko razgaljenih uradnic ni doletel nikakršen ukrep.