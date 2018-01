Razkriva, zakaj je po Ljubljani vlekla mrtvega prašiča

LJUBLJANA – Tik pred novim letom je mnoge sprehajalce, ki so uživali ob sprehajanju po praznični Ljubljani, šokiralo dejanje mlade Slovenke, ki je po centru mesta za seboj vlekla truplo 100-kilogramskega prašiča. Šlo je za nenavadno dejanje in protest mlade slovenske umetnice Betine Habjanič, ki je želela »opozoriti na kruto ravnanje z živalmi in absurdnostjo tega, kako zakrita in javnosti nepoznana, je pot od klavnice do krožnika. Umetnica, sicer strastna veganka in borka za pravice živali, se v svoji praksi ukvarja s tematiko aktivizma in nespecističnega razmisleka v današnji družbi.«

Kaj vse se je dogajalo v ozadju njenega dejanja, Betina razkriva na facebooku, kjer je objavila bogato fotogalerijo in opis dogodka. Njen nastop se je zaključil na Prešernovem trgu, kjer so jo ustavili policisti in ji zasegli prašiča, ki ga je sama kupila pri prašičerejcu. S projektom 100 kg so želeli opozoriti na predpraznično hipokrizijo.

»V času, ki ga potrebujemo za branje te povedi, bo po svetu nasilne smrti samo v prehranske namene umrlo približno 400 prašičev. V Sloveniji jih na letni ravni zakoljemo več kot 200.000. Zakaj potem truplo enega prašiča, ki se pojavi na javnem mestu v prazničnem času – ko večina prebivalstva pripravlja božične in silvestrske večerje s pečenko, pršuti in drugimi mesnimi izdelki iz prašičjega mesa – dvigne toliko prahu? Zakaj se ti, ki so zaradi svojih prehranskih navad posredno ali neposredno odgovorni za stotine tisočev, celo milijonov prašičjih smrti, tako burno odzovejo na telo enega pujska? Morda zato, ker umetnica, ki po mestnih ulicah za sabo vleče mrtvega prašiča, naredi vidno to, kar nobeden od mesojedih državljanov in državljank ne želi gledati: pri belem dnevu razkrije njihovo moralno prtljago, ki jo sami vlačijo za seboj. Truplo mrtvega prašiča ni nič drugega kot 100 kg razkrite slabe vesti, krivde, hipokrizije prazničnega časa: da bi eni obedovali v družinskem vzdušju, morajo drugi umreti,« je zapisal Tomaž Grušovnik. Ob tem je še dodal, da se na to problematiko ne da opozoriti na prijaznejši ali manj nasilen način, saj bi s tem zgrešili poanto. »Dokler bo na svetu na letni ravni v prehranske namene umrlo več kot 50 milijard kopenskih živali, pač ne moremo govoriti samo o »veselih« časih in »prijaznih« ukrepih. Tu in tam je enostavno treba dregniti v srž enega največjih problemov, s katerimi se sooča sodobnost, in izpostaviti vsesplošno hipokrizijo in sprenevedanje, ki ga omogočata.«