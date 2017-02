Razkrito, zakaj nihče ni mogel umakniti posnetka umirajočega A. C. s facebooka

LJUBLJANA – Posnetek pretepanja pri Podbočju je bil v Sloveniji zgodba dneva , a takšne zgodbe so nove le za Slovenijo, Facebook pa ima skoraj dve milijardi uporabnikov, poudarja strokovnjak za družabna omrežja Matej Špehar. Po njegovih navedbah je težko »sproti reagirati, preverjati prijave spornosti in brisati neprimerne vsebine«.

Špehar je za STA komentiral očitke, da Facebook kljub mnogim pozivom ni takoj umaknil spornega posnetka ponedeljkovega pretepa pri Podbočju. Kot je dejal, Facebook še nima dobro razvitega algoritma prepoznave videovsebin. Samodejni algoritmi denimo prepoznajo goloto, medtem ko težje prepoznajo nasilje. Na drugi strani namreč to vsebino še vedno pregleda človek.

Drugi razlog za razmeroma pozen umik vsebine pa je bil po mnenju Špeharja časovna razlika. Ko so začele deževati prijave, je bila v Ameriki še noč, zato so jih začeli preverjati z zamudo.

Sicer pa se je to, da sta nasilneža svoje nizkotno početje objavila v neposrednem prenosu na družbenem omrežju , tokrat izkazalo celo za koristno, kajti vprašanje je, ali bi policija našla krivca (in če bi že ga) kako trdni bi bili dokazi, razmišlja Špehar.

Posnetek pretepa so si v urah po predvajanju v neposrednem prenosu sicer ogledali mnogi uporabniki, kar pa Špeharja niti ni presenetilo. »Da so ljudje želeli vedeti, kaj je to, o čemer vsi govorijo, se mi zdi človeško.« Prav tako razume t. i. 'efekt ulice', ko so uporabniki posnetek posredovali naprej in pisali komentarje, s katerimi so izražali zgroženost ob početju nasilnežev.

Nikakor pa Špehar ne razume, kako je mogoče, da nekdo ob takšnem videoposnetku pritisne všeček. Kot je razbral, jih je bilo pod posnetkom celo 300 ali 400. Kot si razlaga, verjetno marsikdo niti ne razume, kaj ta gumb pomeni. »Nekaj pa je verjetno tudi takšnih, ki bi jih veljalo vzeti pod lupo in jih povprašati, kaj jim je na tem videoposnetku všeč,« je dodal.