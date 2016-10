Razkrito, kje in zakaj postavljajo ograjo

LJUBLJANA – Ministrstvo za notranje zadeve je potrdilo, da ob meji s Hrvaško ponovno postavljajo ograjo oziroma tehnične ovire, kot so se izrazili. Poslali smo jim konkretna vprašanja o tem, ali informacije držijo in ali so morda seznanjeni z novim migracijskim valom, pa so nam namesto odgovorov poslali je splošno sporočilo za javnost.

Zapisali so, da se je vlada na sredini seji seznanila z dozdajšnjim potekom postavitve začasnih tehničnih ovir. »Tako je bilo do zdaj postavljenih 183,5 kilometra začasnih tehničnih ovir, in sicer od mejnega prehoda Gibina v občini Razkrižje do doline reke Dragonje v občinah Piran in Koper. Začasne tehnične ovire smo odstranili na prehodnih mestih, mejnih prehodih, v strnjenih naseljenih, turističnih destinacijah ter na območjih, kjer bi lahko narasel vodostaj reke ogrozil postavljene ovire ... In jih nadomeščamo s panelno ograjo. Panelne ograje se postavlja na območju PU Murska Sobota, PU Maribor, PU Celje, PU Novo mesto, PU Ljubljana in PU Koper. Začasne tehnične ovire iz panelnih ograj so postavljene v skupni dolžini 27,5 km, zamenjava poteka v skladu s sprejetim načrtom in v dogovoru z lokalnimi skupnostmi teče sukcesivno naprej,« so zapisali.

Nujno in menda le začasno

V naslednjih dneh bodo nadaljevali s postavitvijo »začasnih tehničnih ovir« na nekaterih ključnih območjih, na katerih bi lahko glede na lanskoletne izkušnje prišlo do poskusov množičnega prihajanja na naše ozemlje, so zapisali.

»Kot smo v preteklosti že večkrat pojasnili, gre za nujen in začasen ukrep, ki bo policiji omogočal učinkovito varovanje zunanje schengenske meje v primeru ponovitve množičnih migracij in celovito izvajanje varovanja ljudi in njihovega premoženja.«