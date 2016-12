Razkrito, kdo deli najvišje božičnice

LJUBLJANA – Decembra in januarja v nemalo podjetjih delijo božičnice. V nekaterih družbah so za STA povedali, da odločitve glede dodatnega nagrajevanja te dni še niso sprejeli, večinoma pa bodo božičnice izplačane v sredini decembra.

V Leku bodo glede na rastoči obseg poslovanja in dosežke družbe v 2016 izplačali božičnico ob novembrski plači. Prejeli jo bodo vsi redno zaposleni in tudi zaposleni prek agencije. V višini 1300 evrov bruto bo enaka za vse zaposlene, v variabilnem delu pa je odvisna od plače posameznika. Poleg božičnice ima Lek v kolektivni pogodbi urejeno tudi izplačilo za uspešnost, ki se obračunava glede na dejanski prispevek zaposlenega in uspešnost družbe.

Podobno bodo tudi v Krki tako redno zaposleni kot zaposleni prek agencij prejeli božičnico v enakem znesku kot lani, in sicer 1281,93 evra bruto. Višina bruto izplačila je za vse sodelavce enaka, izplačana pa bo sredi decembra.

V Telekomu Slovenije bodo vsi zaposleni, razen članov uprave, v decembru prejeli božičnico 600 evrov bruto. Tudi v Petrolu so člani uprave izvzeti iz božičnega nagrajevanja, drugi zaposleni pa bodo sredi decembra prejeli enak znesek kot v zadnjih dveh letih: 746 evrov bruto. Božičnica pomeni pomemben del motivacijskega programa dela z zaposlenimi, ki prispevajo k poslovnim rezultatom podjetja, vendar pa 13. plače ne bodo izplačevali, saj uspešnost že med letom nagrajujejo z variabilnim stimulativnim delom plače.

Boscarol je zelo radodaren

V Pipistrelu so med najradodarnejšimi. Božičnica bo znašala 2000 evrov bruto, bo pa razdeljena na dva dela; 1000 evrov bodo redno zaposleni prejeli še pred božičem, drugo polovico pa kot 13. plačo po 1. januarju.

Povprečna božičnica v Gorenju bo letos 600 evrov bruto na zaposlenega, natančen znesek pa se bo obračunal glede na prisotnost na delu. Izplačali jo bodo sredi decembra, vsem zaposlenim za nedoločen čas, pa tudi tistim, ki so v delovnem razmerju za določen čas, a so v Gorenju zaposleni že štiri mesece. Vsi zaposleni v Gorenju bodo dobili tudi praktično darilo.

V banki UniCredit ne letos ne v preteklosti božičnice niso izplačevali, so pa zaposleni na podlagi uspešnosti doseganja ciljev prejeli nagrade za delovno uspešnost.

Zavarovalnica Sava bo zaposlenim v decembru izplačala božičnico 735 evrov bruto. Njihova lastnica Pozavarovalnica Sava božičnic sicer ne izplačuje, zaposleni prejmejo plačo z naslova uspešnosti, če je dosežen določen odstotek donosnosti na kapital, kar je tudi osnova za določanje višine te plače. V decembru se izplača polovica te plače, in sicer na podlagi ocene rezultata poslovnega leta oz. na podlagi doseženega rezultata v devetmesečju. Preostali del se izplača po zaključku poslovnega leta, ko so poslovni rezultati potrjeni in revidirani.

Marsikje še ne vedo, kaj bi

V več velikih slovenskih družbah, denimo v Siju, Darsu, Luki Koper, Zavarovalnici Triglav, skupini HSE, Gen energiji in banki NKMB, še niso sprejeli odločitve glede izplačila letošnjih božičnic. Že sedaj pa se ve, da zaposleni v Abanki in NLB ne bodo prejeli božičnice ali dodatne nagrade, skladno s priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga.

Izplačila božičnic in 13. plač navadno zvišajo povprečno mesečno plačo v novembru, saj se glavnina izrednih izplačil izplačuje s plačo za november. Lani je bila povprečna mesečna plača v novembru nominalno višja za 8,7 odstotka (1679.41 evra), povprečna neto plača pa je bila 1082,34 (višja za 7,5 odstotka).