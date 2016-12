Razkrito, kdaj bo konec varčevalnih ukrepov

LJUBLJANA – Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo predvidoma danes popoldne parafirali dogovor, ki so ga dosegli v četrtek zvečer . Po besedah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja bo skupni učinek dogovora na javnofinančne izdatke vseh blagajn v prihodnjem letu približno 56 milijonov evrov.

Danes naj bi najprej v delovni skupini pregledali besedilo in ga uskladili. Po besedah vodje ene od sindikalnih pogajalskih skupin Jakoba Počivavška je bilo v tej fazi število sindikatov, ki bi dogovor podprli, zadostno. Po parafiranju dogovora se bodo sindikati na svojih organih odločali o podpisu, ki naj bi sledil sredi prihodnjega tedna. Kot je dejal Koprivnikar, sta z dogovorom lahko zadovoljni obe strani. Za državo prinaša obvladljive finančne posledice, hkrati pa je usmerjen tako, da po eni strani več in prej daje tistim, ki so v slabšem socialnem položaju.

Večina varčevalnih ukrepov odhaja

V dogovoru so predvideli roke za odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest. Pri najslabše plačanih bodo nepravilnosti začeli odpravljati in višje plače izplačevati maja, za ostale pa julija, je navedel minister.

Vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj pa je poudaril, da se večina varčevalnih ukrepov odpravlja v prihodnjem letu, v letu 2018 pa bodo veljali le še omejitve pri delovni uspešnosti in zamik izplačil napredovanj na december. Leto 2019 ni del dogovora. Kot pomemben je izpostavil tudi regres v višini tisoč evrov za zaposlene do 16. plačnega razreda. Premik, zlasti za starejše od 50 let, pa so dosegli tudi pri višini premij kolektivnega dopolnilnega pokojninskega zavarovanja.