Razkrito, kakšno zimo bomo imeli

LJUBLJANA – Ameriška meteorološka služba Accuweather je objavila sezonsko napoved za Evropo, torej kakšna zima nas čaka. Kot pravijo, zahodni in osrednji del kontinenta čakajo številne nevihte in nevarnost poplav, vzhodno Evropo pa nekoliko blažja, nadpovprečno topla zima.

Še posebno pestro bo ob koncu oktobra na britanskem otočju, prav tako novembra, ko tam pričakujejo močan veter in obilne padavine. Pravzaprav vse do februarja napovedujejo izredno močan veter, ki zna prizadeti zlati Irsko in Škotsko, pa tudi Francijo, Belgijo, Nizozemsko in Nemčijo, medtem ko se bodo obilne padavine poznale na poplavah. Mila zima bo tudi na severu Španiji in jugu Francije, kjer bodo namesto snežne odeje pretile poplave, bo pa v Alpah nekoliko več snega. Višje nadmorske višine in smučarska središča lahko ta pričakujejo pravi raj in uspešno smučarsko sezono, napovedujejo. Pirenejski polotok bo prizadela suša.

Kako bo pri nas?

Dolga suha obdobja pa čakajo Balkanski polotok. Po poplavah, ki so ga zadele avgusta, prihaja sušna zima z daljšimi nadpovprečno toplimi obdobji, pravijo. Ponovitev obsežnejših poplav ne pričakujejo, tudi snega bo manj kot sicer, še posebej na Dinaridih in Karpatih. Daljših obdobij izrednega mraza in podpovprečnih temperatur kljub vsakoletnim vdorom hladnega arktičnega zraka ni za pričakovati, morda le ob koncu zime, vendar ne bo nič skrajnega, napovedujejo. Nasprotno: temperature zraka se bodo gibale precej nad povprečjem, kar po napovedih Accuweatherja velja tudi za Slovenijo.