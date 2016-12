Razkrito, kakšno bo vreme do konca leta

LJUBLJANA – Leto se bo očitno končalo v podobnem vremenskem vzdušju, kot smo ga imeli v zadnjih tednih. Agencija RS za okolje (Arso) je namreč sporočila, da se bo suho vreme nadaljevalo, v ponedeljek pa bo v višjih legah zelo toplo.

Do konca leta se bo nadaljevalo suho vreme. V ponedeljek bo v višjih legah zelo toplo, na 1500 m bo okoli 10 stopinj C. — meteo.si (@meteoSI) December 24, 2016

Večjih pretresov ne bo

Danes bo sicer večinoma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 0, na Primorskem pa do 12 stopinj Celzija. Božično jutro bo marsikje megleno in s temperaturami malo pod ničlo. Čez dan pa se bo ogrelo podobno kot danes.

Tudi v ponedeljek bo večinoma sočno, v višjih legah pa precej toplo. V torek bo pretežno jasno, dopoldne se bo v vzhodni Sloveniji prehodno zmerno pooblačilo. V višjih legah in po nižinah severovzhodne Slovenije bo zapihal okrepljen severozahodni veter.

Preberite več o vremenu.

10-dnevna vremenska napoved pravi, da bo območje visokega zračnega tlaka v prvem tednu novega leta slabelo, zapihal bo jugozahodnik. Za takrat kaže na pooblačitev, verjetnost padavin pa se bo tako povečala, so še zapisali vremenoslovci.