Razkrito, kakšna zima nas čaka

Spomnimo: minulo poletje ni prineslo kakšnih vremenskih ekstremov, zato pa razmeroma hitro in pogosto menjavo sončnih in nestanovitnih obdobij. Bilo je dokaj povprečno namočeno in osončeno, temperature so se dvignile do največ 35 stopinj Celzija, a še to izjemoma. Precej je bilo krajevnih neurij, tudi s točo. Jesen je zamujala, nadpovprečno toplo in pretežno suho vreme sta 4. oktobra zamenjala mraz in mrščavo vreme, v torek, 11. oktobra, je na Pohorju in v Kamniško-Savinjskih Alpah nad nadmorsko višino okoli 1300 metrov zapadlo od 10 do 15 centimetrov snega. Kako dolgo bo obležal? Sploh pa – kakšni so meteorološki sezonski obeti in kaj za zimo napovedujejo ljudski vremenarji? Vedno ko se pogovarjamo o vremenu, se velja spomniti Franceta Prešerna, ki je takole zapisal v enem od epigramov: »Vsi pojdite rakom žvižgat, vremena vi preroki.« Lepo nas je okrcal Ribičev France. Z vremenom je težko. Ko bi radi sonce, lije dež. Ko bi se prilegla hladna ploha, žge sonce. Pa še na pestrost Slovenije ne pozabimo. Kar velja za Štajersko, ne drži na Notranjskem, v Beli krajini sonce, na Gorenjskem nevihte s sodro. Naš znani meteorolog Andrej Velkavrh je to raznolikost imenitno povzel: »V Sloveniji je že tako, da ima vsako dvorišče svoje vreme.« Tako o zmešnjavi pri nas mag. Dušan Kaplan, amaterski opazovalec vremena, ki dogajanje spremlja po koledarju, luninem vremenskem ključu in ljudskih modrostih. Ljubiteljsko in za domačo rabo.

Članek je objavljen v aktualni številki One, priloge Dela in Slovenskih novic.

Trinajsti julij – sneg na Kredarici



Vremenski kronist, po domače Krajnčev Lojz z Blok, je jasen, da je vreme zapleten pojav, ravna se po naravnih dejavnikih in zakonih, ki sicer omogočajo domnevo o prihodnjem dogajanju, obenem pa poskrbijo, da se uporabne napovedi sfižijo in jo vreme mahne po svoje. »Poletje je bilo pisano. Rožnik je bil moker in hladen. Do kresa je bilo mokro in hladno, nato je nekaj dni žgalo kot za stavo, potem je spet deževalo in ob koncu meseca je bilo vroče s 34 stopinjami Celzija. Tudi julij ni dal vsega, kar človek pričakuje od osrednjega poletnega meseca. Trinajstega julija je na Kredarici celo snežilo.«

Branko Gregorčič, meteorolog: »Po nižinah bodo snežena obdobja verjetno bolj kratkotrajna, v gorah bi se pa lahko snežna odeja postopno odebelila tudi nad dolgoletne povprečne vrednosti.«

Lovrenc, veliki šmaren in Jernej napovedovali lepo jesen



»Izboljšalo se je šele okrog Aleša (17. julij), ko se je končno ogrelo. Marjeta (20. julij) je bila vroča, Magdalena (22. julij) tudi, a z rahlo ploho. Začetek pasjih dni (23. julij) je bil torej spodbuden in upali smo na lepo drugo polovico poletja. In jo dočakali. Ščip (20. julij) je držal besedo. Spomnimo se: Vreme, ki ga ščip 'dobi', pogosto drži vse do mlaja. Mlaj pa tako ali tako drži vreme svojih sto ur. Prav 2. avgusta, na mlaj, ko goduje sv. Porcijunkula, je bilo vroče, kot se spodobi. Če je o Porcijunkuli vročina, huda bo prihodnja zima, gre pregovor. Da bi znala biti vmes kakšna ploha, nas je spomnil Ožbolt (5. avgust) z močno ploho. To poletja ni skazilo. Vroče vreme se je nadaljevalo. Le nevihta na Lovrenca (10. avgust) je kazala na slabo kostanjevo letino. Lovrenc in Jernej (24. avgust) sta bila vroča. Kaj pa veliki šmaren (15. avgust)? Zjutraj je bili lepo, popoldne pa dež. Če velika maša mokri, mala maša straši, pravi ljudska. No, k sreči ni bilo tako hudo. Lovrenc, veliki šmaren in Jernej so napovedovali lepo jesen s prijetnim toplim vremenom. Babje poletje, bi rekli na Blokah.« Tako Dušan Kaplan povzame lunine napovedi, dopolnjene s svetniki in drugimi znamenji.



Vetrovno, viharno, mrzlo, vlažno



S prvim septembrom se je začela meteorološka jesen. Kako je bilo skozi prizmo ljudskega vremenoslovja? »Tilen in mlaj, ki se je kazal ta dan, sta obetala še mesec lepega vremena. Tako je zdržalo do 8. septembra. Na malo mašo pa smo namerili polnih 28 stopinj Celzija. Ljudska pravi: Če je na malo mašo lepo, rado ostane še dva meseca tako. No, pa smo podaljšali babje poletje do Mavricija (22. september). Lepo je bilo, tudi toplo, bolj kot smo vajeni ta čas. Jasen Mavricij napoveduje hude vetrove pozimi. Tudi vremenski ključ kaže tako. Na Blokah je vlekla zmerna burja,« povzame Dušan Kaplan. Kaj pa je pokazal veliki vremenar Mihael (29. september), ki prvi med svetniki napove zimo? »Po nekaj čemernih dneh sredi septembra je bilo okrog miholovega jasno in toplo. Takole gre pregovor: Če na miholovo dežuje, nadejaj se zime voljne, če pa nebes razjasnjuje, boj se zime prav trde. Kaj pomeni 'trda zima', razlagajo v vsakem kraju drugače. Na Blokah pomeni sneženo zimo, vetrovno, predvsem z močno burjo in mrazom. Takšna se vleče pozno v pomlad.« In kakšni so še signali za prihodnje leto? Kaj je pokazal Gal (15. oktober), ki modruje tako: Gal deževen ali suh, prihodnjega leta ovaduh? »Deževno vreme kaže na mokro in vlažno prihodnje leto.«



Ugodne snežne razmere

Dušan Kaplan, ljudski opazovalec vremena: »Po vremenskem ključu bo Martin (11. november) deževen in s tem tudi obeti za zimo – s pozebo in mokroto. To so za dobro letino slabe napovedi.«

Za primerjavo: najbolj mrzla zima je bila leta 1928/29, ko je zamrznilo tudi morje, največ snega, ponekod tudi dva metra, je zapadlo 1952. Po klimatološki statistiki je verjetnost za mrzle in snežene zime pri nas čedalje manjša. Zime se ogrevajo že dlje. To seveda ne pomeni, da bo vsaka toplejša od prejšnje, ampak se bodo sem ter tja zanesljivo pojavile tudi mrzle, povprečne in nestanovitne, s krajšimi ali daljšimi ekstremno mrzlimi obdobji. Po besedah meteorologa Branka Gregorčiča z Agencije RS za okolje se sezonske napovedi iz meseca v mesec spreminjajo. »Očitno pa je skupna točka večine sezonskih napovedi za zimo 2016/17 ta, da je na našem območju verjetnost za nekoliko pretoplo zimo večja od tiste za nekoliko prehladno. Res pa je, da ekstremno tople zime – kot je bila denimo 2006/07 – ni pričakovati. Sezonske napovedi tudi nakazujejo na možnost nekoliko povečane pogostnosti sredozemskih ciklonov, kar bi lahko pomenilo več padavin in predvsem v gorah tudi razmeroma ugodne snežne razmere. Po nižinah bodo snežena obdobja verjetno bolj kratkotrajna, v gorah pa bi se lahko snežna odeja postopno odebelila tudi nad dolgoletne povprečne vrednosti. Napovedi za zimo bodo seveda osvežene tudi v novembru – če se ne bodo veliko razlikovale od oktobrskih, bo to povečalo verjetnost za njihovo uresničitev.«



Vse je normalno



Meteorolog Tyler Roys iz ameriške meteorološke agencije Accuweather o napovedi za prihajajočo zimo v Evropi namigne, da je največ možnosti za bel božič v Alpah in na severu Škotskega višavja. »Odmerek snežnih padavin lahko pričakujejo tudi na Finskem in vse tri baltske države, kakor tudi vzhod Ukrajine,« za Ono pojasni Tyler Roys in doda, da so podrobnejše sezonske napovedi še nezanesljive. »Precejšnji del zahodne Evrope bodo zaznamovale dokaj blage temperature na začetku koledarske zime 2016/17, medtem ko bo vzhodni del Evrope toplejši od povprečja, vsaj v prvi polovici zimske sezone.« Trdovratna neurja in viharji bodo vzrok mokre in nekoliko blažje zime na zahodu stare celine, kar bo imelo za posledico poplave. »Na območju severozahodne in zahodne Slovenije bo količina padavin nad povprečjem, več snega bo v sredogorju, omembe vredna ohladitev z bolj poštenim odmerkom mraza bo predvidoma kasneje v sezoni. Normalno količino padavin je pričakovati v vzhodni Sloveniji, najverjetneje bo, primerljivo s povprečjem, zima normalna. Ekstremno mrzlo ne bo.«



Kaj napoveduje pratika?



»Po vremenskem ključu bo Martin (11. november) deževen in s tem tudi obeti za zimo – s pozebo in mokroto. To je za dobro letino slabo,« razbira Dušan Kaplan. »Sredi novembra se bo vreme izboljšalo. Sledilo bo nekaj prav prijetnih poznojesenskih dni vse do Andreja (30. november), ko se bosta v ozračju mešala dež in sneg. V advent bomo vstopili z zoprnim vremenom. Vleklo se bo čez Barbaro (4. december) vse do Lucije (13. december), ko bo pritisnil hud mraz in držal do božiča in čez. Zapišite si, kakšno vreme bodo kazali dnevi od Lucije do božiča, saj: Dnevi od Lucije do božiča vreme vseh mesecev prihodnjega leta napovedo. No, pa na Barbaro ne pozabimo. Pokazala bo, koliko snega bomo imeli prihajajočo zimo: Če se na Barbaro vidi strnišče na njivi, se bo videlo vso zimo (ker bo malo snega). Tudi na božič ne pozabimo. Poleg lepega praznika kaže na vetrove v prihodnjem letu. Veter, ki vleče na sveti večer, bo pihal vse prihodnje leto. Pozorno opazujmo. Velja tudi: Ob božiču zeleno, za veliko noč (16. april 2017) sneženo. Okrog Štefana (26. december) bo kakšen dan neprijetno južno vreme, vendar bo novoletni čas snežen. Pričakujemo lahko dosti snega in zamete.«

VREMENSKI NAPOVEDNIK ZA ZIMO IN POMLAD 2017

JANUAR



Kaj pravijo ljudske modrosti o osrednjem zimskem mesecu?

Kakršno bo vreme prvi dan, tak bo veliki srpan (suh ali moker avgust).

Kakršno vreme je na Makarija (2. januar), takšno bo v kimavcu (september).

Če v prosincu (januarja) ni snega, ga mali traven (april) da.

Vremenski obeti



Petega januarja se bosta ob prvem krajcu mešala dež in sneg. Slabo razpoloženje bo prinašal močan jugozahodnik. Ščip bo nastopil 12. januarja in utegne prinesti poledico. Ob luninem krajcu, 19. januarja, se bo zjasnilo. Pritisnil bo hud mraz. Poledica bo kazila lepo zimsko vzdušje. Mlaj bo 28. januarja. Še naprej bo mrzlo, brez večjih padavin. Poledica in druge zimske nevšečnosti nas bodo še naprej motile.



FEBRUAR



Kaj pravijo ljudske modrosti o mesecu, ko se dan raztegne?

Če na svečnico (2. februar) sneži, se že vigred (pomlad) oglasi.

Se Polona (9. februar) v soncu odtaja, v mokrem poletju nam gob preostaja.

Matija (24. februar) led razbija, če ga ni, ga pa naredi.

Vremenski obeti



Četrtega februarja prvi krajec obeta viharno in mrzlo vreme. Tudi snežilo bo vmes. Ob ščipu, 11. februarja, bo delni (polsenčni) lunin mrk z največjo zatemnitvijo ob 15.42. Pri nas bo viden. Pritisnil bo hud mraz. Za kakšen dan se bo oglasil jugozahodnik in vzbujal upanje na zgodnjo ter lepo pomlad. Z zadnjim krajcem, 18. februarja, se bodo vrnili z dežjem pomešan sneg, poledica in vetrovno vreme. Z mlajem, 26. februarja, se bo izboljšalo. Lepo in prijetno vreme bo prinesel Matija in potrdil svoj sloves.



MAREC



Kaj pravijo ljudske modrosti o mesecu, ko bo 20. ob 11.29 prišla koledarska pomlad?

Kar sušca ozeleni, se rado v aprilu posuši.

Pomladi še star kol upa, da bo ozelenel.

Kakršno bo vreme na jožefovo (19. marec), bo do Matevža (21. september).

Vremenski obeti



Zima se še bo dala odgnati. Prvi krajec, 5. marca, bo prinesel spet dež, pomešan s snegom. Ščip bo 12. marca. Prinesel bo prijetno in lepo pomladansko vreme. Toplo bo. Težke zimske plašče bomo odložili, saj so obeti za pomlad lepi. Lunin krajec bo 20. marca. Lepo, toplo in prijetno vreme se bo nadaljevalo. Ščip pač pogosto podaljša vreme prav do mlaja. Vendar! Ob mlaju, 28. marca, se bo zima vrnila. Mlaj bo prinesel sneg. Viharno vreme bo naredilo veliko škode v sadovnjakih in pri čebelah. Poskrbimo, da bo škoda čim manjša.



Vremenski napovednik pripravil: Dušan Kaplan