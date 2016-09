Razkrito: čez Slovenijo osem teroristov, prihajajo nova opozorila

LJUBLJANA – V ilegalnem migrantskem toku, ki ga je vlada spustila čez Slovenijo, je bilo po dosegljivih informacijah najmanj osem teroristov, je po seji nadzorne komisije državnega zbora (DZ) dejal predsednik Branko Grims. Razkril je tudi, da »prihajajo opozorila«, da Islamska država svoje območje delovanja širi še v druge države, med drugim potencialno tudi v Slovenijo. Grims je v izjavi za medije po seji pojasnil, da so člani komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb skupaj s predstavniki ministrstva za obrambo, ministrstva za notranje zadeve in varnostnih služb obširno obravnavali vladno poročilo glede varnostne situacije v Sloveniji, so sporočili iz SDS.

Pomanjkljivo poročilo

Največ časa so po njegovih besedah namenili obravnavi minulih dogodkov in nalog, ki so pred Slovenijo. V kontekstu preteklih dogodkov so izpostavili zlasti to, da so v okviru migrantskega toka Slovenijo prečkali tudi teroristi. Kot je dejal, sta bila dva od teh osmih »neposredno udeležena v podpori napadom v Parizu, ostale pa so aretirali bodisi v Avstriji ali Nemčiji«. Je pa Grims ob tem opozoril, da je to edini del vladnega poročila, ki je bil nekoliko pomanjkljivo napisan. »Najbrž je vsakomur jasno, zakaj,« je pripomnil. Vlada je sicer v poročilu tudi opozorila na posameznike, ki so bili šolani na Bližnjem vzhodu in predstavljajo potencialno nevarnost. Grims je pojasnil, da so v tem pogledu nevarni ne le odrasli, temveč tudi za boje oz. terorizem šolani otroci. »Tudi ti šolani posamezniki varnostno predstavljajo izjemno hud in dolgotrajen izziv.«

Prihajajo opozorila

Pred Slovenijo je po njegovi oceni v varnostnem smislu nova preizkušnja, saj »k nam prihajajo opozorila, da Islamska države svoje območje delovanja iz Francije, Velike Britanije, Belgije širi tudi na druge države, med katerimi so med potencialnimi tarčami države višegrajske skupine in Slovenija«. Ob tem je Grims izrazil podporo pobudam za krepitev sodelovanja na področju varnosti z državami višegrajske skupine. Na seji današnje komisije so člani obravnavali tudi vprašanje tistih, ki so živeli v Sloveniji, a odšli v Sirijo ter se borili v terorističnih organizacijah. Po Grimsovi oceni je teh nekaj nad deset. Večina je bila v Siriji ubita, ne pa vsi, je povedal predsednik komisije. Po njegovih besedah posamezniki, ki prihajajo z bojnih območij, pomenijo dodaten varnostni problem.

Predsednik komisije je ob tem še dejal, da so varnostne službe sicer zaostrile nadzor, vendar pa vlada kljub opozorilom, da Islamska država širi območje svojega delovanja, oceno stopnje ogroženosti pušča na stopnji nizko. To pa je druga najnižja stopnja ogroženosti, ki po sedaj veljavni lestvici sploh obstaja, je še opozoril Grims.