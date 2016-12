Razkriti predvideni lokaciji centrov za sprejem migrantov

LJUBLJANA – Če pride do novega migrantske krize in bo treba vzpostaviti nove sprejemno-registracijske centre, se bosta obstoječim v Dobovi, Šentilju in Lendavi pridružila še dva. Tako v včerajšnjem poročilu po seji vlade sporočajo iz vladnega urada za komuniciranje. Drugi dve lokaciji sta na območju Bele krajine in Ilirske Bistrice.

»Glede vzpostavitve novih sprejemno-registracijskih centrov in izpostav azilnega doma ima vlada ves čas odprt dialog s širšo javnostjo in tudi z lokalnimi skupnostmi. Tem vprašanjem se namenja posebna pozornost tudi v okviru regijskih obiskov vlade, predstavniki ministrstva za notranje zadeve se udeležujejo tudi sej občinskih svetov. Intenzivna komunikacija na tem področju je predvidena tudi v prihodnje,« še dodajajo.