Razkrita resnica! Ni bil terorizem, ampak ...

Bombe niso imeli, čeprav so domnevnemu teroristu v nahrbtniku našli kable, so sum na terorizem zavrgli. Foto: Reuters

LJUBLJANA – Vodja konzularne službe na slovenskem zunanjem ministrstvu Andrej Šter je po preplahu na letu iz Ljubljane v London dan kasneje pomiril Slovence in Slovenke z informacijami nemške policije, ki razkrivajo, da je skoraj zagotovo mogoče izključiti teroristično ozadje ob neprijetnem dogodku in prisilnem pristanku letala.



Kot je dejal, so zaslišanja in pogovori s potniki pokazali, da so trije britanski državljani omenjali besede, ki so pri posadki upravičeno vzbudile dvom o tem, ali je polet varen, zato se je pilot odločil za zasilni pristanek.



Šter je pojasnil, da pri tem ni bil nihče ogrožen, pri izstopu iz letala pa se je ena ženska lažje poškodovala. Kot je še dodal, po podatkih nemške policije niti vpleteni v dogodek niti poškodovanka niso slovenski državljani.

Vsesplošen strah, zato šale niso dobrodošle

Dogodek se je tako, po Šterovih besedah k sreči iztekel brez nesrečnih posledic. A je obenem opozoril, da gre za resno zadevo, saj gre za vprašanje varnosti poletov.

Pri tem je posebej opozoril vse, naj z morebitnimi šalami ali ravnanjem ne tvegajo povzročitve tovrstnih preplahov. To ima namreč lahko zelo neprijetne posledice - od dodatnega čakanja in pogovorov pa vse do verjetno kar omembe vrednih stroškov za tistega, ki si kaj takšnega privošči.

Upoštevani vsi varnostni predpisi Sobotni incident na letalu družbe Easyjet, ki je na letu iz Ljubljane v London zaradi bombnega preplaha pristalo v Kölnu, dobiva vse več odgovorov. Odgovorne službe so se danes sestale na brniškem letališču. Po sestanku je državni sekretar ministrstva za infrastrukturo Jure Leben povedal, da so službe na letališču upoštevale vse varnostne predpise. »Na sestanku so vsi predstavili varnostne ukrepe, ki so jih upoštevali pred poletom letala. Odzvale so se vse službe, vse službe aktivno sodelujejo z nemškimi organi, tudi z naše strani smo se odzvali. Ko bo preiskava končana, bomo javnost seznanili, kaj se je dejansko na letu dogajalo,« je povedal Leben.

Spomnimo, let britanskega nizkocenovnega prevoznika iz Ljubljane v London je bil preusmerjen, ker so potniki slišali pogovor, v katerem naj bi se omenjala beseda bomba oz. eksploziv. Pilot leta EZY3246 se je po navedbah policije iz previdnosti odločil za predčasni pristanek, potem ko so drugi potniki obvestili stevardese, da "se več moških pogovarja o terorističnih dejavnostih", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa so očividci poročali tudi, da so moški imeli knjigo s sliko ostrostrelske puške na naslovnici.

Po pristanku je nemška zvezna policija z letala po reševalni drči evakuirala potnike, nato pa kontrolirano razstrelila sumljiv nahrbtnik ter pridržala tri osebe. Gre za britanske državljane, stare 31, 38 in 48 let, nihče od njih pa pred tem ni bil znan varnostnim službam.

Paranoja?

So se pa po tem lažnem preplahu oglasili mnogi na socialnih omrežjih. Tako je nekdo zapisal (objavljamo nelektorirano, op. p.): »Zgleda da bodo morale letalske družbe naredit celo seznam prepovedanih besed, od Porscheja 911 do bin Laden, da paranoični lowQ osebki ne bodo delali sranja zarad lastne paranoje.. Močno dvomim, da se sred slovenije na EJ naložita dva olivna in se nameravata vreč v zrak? na nekem bornem Easyjetu usred ničega. Verjetno je kak debiln anglež slišal dva slovenčka govorit o Porscheju 9-11... Še manj bi me čudlo, če je blo obratno. Zabiti slovencelj prisluškuje dvema angležema in razume bomba in ker ma iQ okol 20, takoj panika. Ja, bo držalo, o bombi sta govorla angleža, glede na narodni karakter pa ga je prijavo slovenček ...«.