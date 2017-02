Razkrila skrivnost prve svetovne vojne

BOHINJSKA BISTRICA – Savska linija je ena od pozabljenih zgodb prve svetovne vojne. Zagotovo tudi dandanes o zadnji obrambi soške fronte razen redkih zgodovinarjev sploh ne bi vedeli, če je ne bi iz pozabe iztrgal Bohinjec Lojz Budkovič. Diplomirani inženir gozdarstva, ki se je več kot desetletje ponašal z eno najbolj elitnih pisarn v Sloveniji, tisto na pokljuškem Mrzlem studencu, sicer pa tudi alpinist, je med rednim delom v pokljuških gozdovih večkrat naletel na nenavadne vijuge in okope, prekrite z mahom in zemljo, za katere je bilo jasno, da niso nastali po naravni poti, ampak jih je moral izkopati človek. Lojz si tega pojava ni znal razložiti. Zakaj bi kdo na Pokljuki kopal nekakšne strelske jarke? In kdo in kdaj naj bi to počel?



Skrivnost mu je pred okoli 22 leti pomagal razjasniti njegov brat Tomaž Budkovič, legenda bohinjskega odkrivanja soške fronte in vloge Bohinja kot njenega zaledja. Zdaj že skoraj tri leta pokojni Tomaž je bil prava enciklopedija znanja in vedenja o tem, kaj se je dogajalo na krnskem bojišču, saj sta bila skupaj z Jankom Stuškom stebra društva Mali vojni muzej in sta z območja Krna in širše okolice desetletja v dolino prinašala ostanke prve svetovne. Zbirko več kot 600 predmetov sta leta 1989 predala Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici, zdaj jo upravlja Gorenjski muzej. To je bila sploh prva zbirka iz prve svetovne vojne v Sloveniji, tista v Kobaridu je nastala veliko pozneje. Tomaž Budkovič je bil po poklicu geolog, a po duši zgodovinar, in je zaradi tega postal posmrtni častni občan Bohinja, o svoji dejavnosti pa je napisal štiri knjige. Edino Savska linija je manjkala v njegovem opusu, in to je na srečo prenesel kar na brata.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«