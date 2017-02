Razkol pri ZL: Gre za zadnji poskus izsiljevanja

LJUBLJANA – Vodja poslanske skupine ZL Luka Mesec je zavrnil očitke o nedemokratičnosti, ki sta jih na poslansko skupino ter stranki IDS in TRS naslovili drugi dve članici koalicije ZL, ZL-DSD in četrta skupina ZL. Kot je dejal, gre za "zadnji poskus izsiljevanja tistih, ki že dve leti ne počnejo drugega kot vnašajo spore in razdore na levici".

»Tisti, ki smo v treh letih obstoja pokazali, da smo zmožni skupnega in tvornega sodelovanja, se zdaj združujemo v skupno stranko,« je v izjavi novinarjem v DZ zatrdil Mesec in dodal, da je njihov cilj poenotenje levice.

Težava, ki jo imajo s stranko ZL-DSD oziroma njenim predsednikom Francem Žnidaršičem, pa je po njegovih besedah v tem, "da že dve leti ni praktično ničesar doprinesel, da nam je v kritičnih trenutkih odrekel podporo in da je preimenoval svojo stranko, ne da bi se drugi dve s tem strinjali". Zaradi njegovega destruktivnega delovanja ga v pogovore o enotni stranki niso vključili, je dodal. Žnidaršič se po njegovih besedah namreč ni bil nikoli pripravljen podrediti konstruktivnemu dialogu, ampak je nastopal z ultimati in izsiljevanjem.

Po njegovih besedah gre za »zadnji poskus izsiljevanja tistih, ki že dve leti ne počnejo drugega kot vnašajo spore in razdore na levico«. S takšnimi pa v skupni stranki ni mogoče sodelovati, je dodal.

Kar se tiče imena Združena levica, pa Mesec pravi, da je to le tehnična razprava. »ZL ni ime, ampak je predvsem vsebina,« je poudaril.

Koalicija ZL je po njegovih besedah v koalicijski sporazum zapisala, da deluje kot koalicija do vstopa v parlament, po volitvah pa njeno delo v prvi vrsto nadaljuje poslanska skupina. Četrta skupina pa nikoli ni imela statusa četrte stranke, temveč kot četrta skupina obstaja le, če jo podpirajo vse tri stranke, je še poudaril Mesec.

Po napovedi združitve dveh koalicijskih strank ZL, IDS in TRS, v eno stranko, so v ZL-DSD in četrti skupini ZL danes na novinarski konferenci povedali, da ostajajo v koaliciji, v ZL-DSD pa se svojemu imenu ne bodo odpovedali. Ravnanje omenjenih strank označujejo za nedemokratično, pripravljeni pa so na dogovor o nadaljnjem sodelovanju.