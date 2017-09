Razkol na kinološki zvezi

LJUBLJANA, ZAPOGE – Da na Kinološki zvezi Slovenije (KZS) v zadnjih letih naj ne bi bilo vse v najlepšem redu, se med drugim že dlje trudi dokazati dolgoletna mednarodna kinološka sodnica Terezija Zinka Rovan, ki je, kot pravi, zdaj že sedem mesecev »v zaporu kinološke zveze«. Proti njej so organi zveze sprožili disciplinski postopek in jo tako umaknili s seznama aktivnih sodnikov. In to, kot trdi, zaradi enega dokumenta oziroma, poudari, ponarejene izjave. Prepričana je, da jo je ponaredil prav predsednik zveze Egon Dolenc. »On je napisal, da jaz izjavljam, da Janeza Šumaka v Kopru ni bilo, in zraven iz drugega wordovega dokumenta prilepil moj podpis,« trdi Zinka Rovan in nadaljuje: »Ko sem izjavo na zaslišanju na KZS dobila v roke, sem takoj povedala, da tega nisem napisala jaz in da je ponarejena. Nato so me brutalno verbalno napadli člani komisije za strokovna vprašanja na KZS.« Ker ji fotokopije izjave niso želeli dati, se je na zadnji avgustovski dan sama odpravila ponjo v Zapoge na sedež zveze, a je spet ni dobila. Le tako bi lahko, kot razloži, dokazovala, da je bila zadeva ponarejena.

Dolenc očitke zavrača

»Obtožbe Zinke Rovan glede ponarejanja izjave so popolnoma neutemeljene in žaljive, to je velika laž!« pa nam zatrdi prvi mož Zveze Dolenc. Razloži, da so na seji Komisije za strokovna vprašanja (KSV) 30. januarja letos vsi prisotni člani podpisali izjavo, ki jo je podala gospa.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«