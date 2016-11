Razglasili rumeni alarm za Slovenijo

LJUBLJANA – V soboto se v Sloveniji obeta precej slabo vreme. Vremenoslovci so namreč celotno državo obarvali v rumeno in označili s tremi kapljicami, kar kaže, da so možne izdatnejše padavine. Najhujše bo na severozahodu države, kjer lahko v 24 urah zapade do 70 milimetrov dežja. Na jugu države, skupaj z osrednjo Slovenijo, lahko v istem obdobju zapade do 50 milimetrov, na severovzhodu pa do okoli 40.

Dežurni hidrolog pri Agenciji RS za okolje (Arso) Janez Polajnar nam je v torek v krajšem pogovoru pojasnil, da se v soboto pričakujejo ponekod tudi obilnejše padavine. Zaradi tega bodo reke naraščale, v noči na nedeljo pa bodo dosegle visoke pretoke. Kakšnih signalov, da bi imeli težave z vodo, še ni, a hkrati dodaja, da bi se lahko denimo Dravinja v nedeljo v manjšem obsegu razlila. Vsekakor pa je do sobote še relativno daleč in se utegnejo razmere spremeniti. »V naslednjih dneh bo znano več,« dodaja Polajnar.



Vir: meteo.si

V opozorilu je sicer navedeno, da lahko zaradi tolikšnih padavin manjše reke in vodotoki narastejo in se razlijejo v manjšem obsegu, zato naj ljudje, ki živijo na ogroženih območjih, spremljajo spreminjanje gladin vodotokov ter meteorološka in hidrološka obvestila.