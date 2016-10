Rakotvorni trdni delci

Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zunanjemu zraku leta 2012 po svetu umrlo 3,7 milijona ljudi, kar je 6,7 odstotka vseh smrti! V istem letu je več kot šest milijonov ljudi umrlo zaradi bolezni, povezanih z onesnaženim zrakom. Devet od desetih ljudi diha slab zrak, sporoča SZO: kar 92 odstotkov svetovne populacije živi na območjih, kjer je onesnaženost zraka slabša od postavljenih standardov SZO! A če hočejo biti ljudje zdravi, nista pomembna le uravnotežena prehrana in redna telesna aktivnost, dihati je treba svež zrak!



Težava je akutna v mestih, opozarja SZO, tudi zrak na podeželju ni tako čist in dober, kot menimo. Če bi bil zrak čistejši, bi na leto umrlo tisoč ljudi manj zaradi predčasnih smrti, pravi Peter Otorepec, dr. med., z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pri nas je življenjska doba v mestih krajša za poldrugo leto, ob prometnicah, po katerih se na dan zapelje 10.000 avtomobilov, pa je življenje krajše za kar tri leta, opozarja.



V zadnjem desetletju je večina epidemioloških raziskav ocenjevala povezanost med izpostavljenostjo prebivalcev trdnim delcem (PM10 in PM2,5) in učinki na zdravje. Raziskave so pokazale, da je velikost delcev neposredno povezana z vplivi na zdravje, saj pogojuje mesto njihovega delovanja v organizmu. Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) uvršča PM10 v 1. skupino, to je med dokazano rakotvorne snovi za ljudi! Številne epidemiološke raziskave so ocenile povezanost med izpostavljenostjo trdnim delcem v zunanjem zraku in boleznimi dihal, boleznimi obtočil, nevrološkimi in presnovnimi boleznimi. Vpliv trdnih delcev na zdravje je bil ocenjen tudi pri vrednostih povzročiteljev onesnaženosti v zunanjem zraku pod mejnimi letnimi vrednostmi, ki veljajo v Evropski uniji. Strokovnjaki ocenjujejo, da so povišane vrednosti trdnih delcev v zunanjem zraku povezane tudi s parkinsonovo in alzheimerjevo boleznijo ter sladkorno boleznijo tipa 2.



Onesnažena Slovenija



In kako je z zrakom v Sloveniji? Slovenija se z vidika trdnih delcev uvršča med države Evropske unije z bolj onesnaženim zrakom, nam je povedala meteorologinja mag. Tanja Cegnar z Agencije RS za okolje in prostor. »Visoke ravni trdnih delcev so posledica močno razširjene uporabe lesne biomase v zastarelih kurilnih napravah gospodinjstev in neugodnih vremenskih pogojev v slabo prevetrenih kotlinah in dolinah celinske Slovenije.« Z delci najbolj onesnažujejo zastarele naprave za kurjenje lesne biomase pa tudi promet, pravi Cegnarjeva. Prispevajo lahko tudi požari pa dvig delcev s tal v zrak, na primer ob vetru. Strogi predpisi so v veliki meri prispevali k temu, da je prispevek industrije veliko manjši, kot je bil pred desetletji.



V tem letnem času so najbolj problematične čezmerne ravni delcev PM10. Raziskave so pokazale, da je velikost delcev neposredno povezana z vplivi na zdravje, saj je od nje odvisno, kje v organizmu se zadržijo, pojasnjuje Cegnarjeva: »Delci, večji od PM10, se zadržijo v zgornjih dihalnih poteh (nos in obnosne votline). PM10 dosežejo spodnje dihalne poti, PM2,5 pa prodrejo tudi v pljučne mešičke. Tudi ultrafini delci (trdni delci z aerodinamskim premerom do 0,1 µm) lahko iz pljučnih mešičkov vstopajo v krvni obtok in prek nosno-žrelnega prostora prek vohalnega živca v možgane.«



Pa to ni vse: epidemiološke raziskave navajajo, da izpostavljenost škodljivim dejavnikom tveganja v fizičnem in grajenem okolju v prenatalnem obdobju lahko vpliva na razvoj in poslabšanje kroničnih bolezni v odrasli dobi, kot so sladkorna bolezen tipa 2, povišan krvni tlak in druge srčno-žilne bolezni, pri ženskah pa tudi večje tveganje za zastoj rasti ploda v maternici med nosečnostjo. Dokazano je, da izpostavljenost trdnim delcem povzroča in pospešuje razvoj KOPB, in to že v mladosti, saj imajo delci različnih velikosti na pljuča podoben učinek kot cigaretni dim. Rezultati raziskav so pokazali pozitivno in statistično značilno povezanost med izpostavljenostjo PM10 in pojavom pljučnega raka!



Obtočila na udaru



Delci različnih velikosti imajo večji vpliv na bolezni obtočil kot na bolezni dihal, pravi Cegnarjeva: »Obstajajo številni dokazi o povezanosti med onesnaženostjo zunanjega zraka in umrljivostjo zaradi bolezni obtočil. Učinki izpostavljenosti visokim vrednostim trdnih delcev v zunanjem zraku na zdravje ljudi v smislu srčno-žilnih zapletov so nevarnejši pri ranljivejših populacijskih skupinah, kot so bolniki z že obstoječimi boleznimi dihal in obtočil, starejši ter otroci. Ocenili so, da dolgotrajna izpostavljenost trdnim delcem prispeva k večjemu tveganju za nastanek in umrljivost zaradi bolezni obtočil. Prav tako, da je dolgotrajna izpostavljenost PM2,5 povezana z večjim tveganjem za ishemično bolezen srca, aritmijo, srčno popuščanje in zastoj srca. Rezultati eksperimentalnih raziskav poskusov na živalih kažejo, da lahko dolgotrajna izpostavljenost trdnim delcem v zunanjem zraku povzroči in pospeši proces ateroskleroze.« Vse več je tudi dokazov, da je sladkorna bolezen tipa 2 lahko povezana z onesnaženim zunanjim zrakom. Rezultati nekaterih raziskav nakazujejo tudi na povezanost med onesnaženostjo zunanjega zraka in sladkorno boleznijo tipa 1. Učinke kratkotrajne izpostavljenosti trdnim delcem so v pregledanih raziskavah povezali s povečano umrljivostjo otrok in odraslih ter povečano pogostnostjo srčnega infarkta, zlasti pri ogroženih skupinah prebivalcev, kot so sladkorni bolniki in bolniki s KOPB. Rezultati epidemioloških raziskav kažejo na povezanost med kratkotrajno izpostavljenostjo trdnim delcem ter povečano stopnjo umrljivosti pri bolnikih z že obstoječo pljučno boleznijo.



Onesnažen zunanji zrak raziskovalci povezujejo tudi z nizko porodno težo in prezgodnjim porodom. Podatki SZO kažejo, da se vsako leto v razvitih državah prezgodaj rodi povprečno devet odstotkov, z nizko porodno težo pa povprečno sedem odstotkov živorojenih otrok.

Maska brez haska



Zrak je, kakršen je, dihamo takšnega, kot ga imamo. In kako si pomagamo? Umaknimo se z onesnaženega območja, če to ni mogoče, se zadržujmo v zaprtem prostoru. A Peter Otorepec pravi, da niti to ne pomaga, vsaj dolgo ne, saj trdni delci z zračenjem prej ali slej pridejo v stanovanje. In maske, ki jih radi nosijo v Aziji, občasno pa z njimi vidimo tudi tuje turiste pri nas? Ne pomagajo, pravi Otorepec: »To so kirurške maske, ki niti približno ne varujejo.« Povišane vrednosti trdnih delcev v zunanjem zraku so povezane tudi s parkinsonovo in alzheimerjevo boleznijo ter sladkorno boleznijo tipa 2.