Rakotvorni prah med Koprčani

KOPER – Prizor, ki smo mu bili včeraj priča v središču Kopra, v Ulici 15. maja 6, bi osupnil tudi najbolj hladnokrvnega opazovalca. V prostorih nekdanje tovarne Inde smo se znašli v središču ekološke tempirane bombe, ki pa ni nova, ampak tiktaka že kakšnih 10 let. Ne mislite, da je objekt, ki je v alarmantnem stanju, zavarovan, ne, dostop in prehod sta prosta in nezaščitena. Toda pokopališče uporabljenih narkomanskih igel in smrtonosnih azbestnih plošč, ki ležijo vsepovsod, se krušijo in so skladiščene čisto neprimerno, je od mestnega kopališča oddaljeno samo tri kilometre. Od središča Kopra pa je le dobrih 2000 metrov in je vsem na očeh. Mimo pelje cesta na Hrvaško, v neposredni bližini so trgovine, podjetja, sprehajalne poti, celo kolesarska steza, ki se imenuje Pot zdravja in prijateljstva Parenzana-Porečanka, za katero je občina Koper prejela četrto nagrado evropske zelene poti, ki jo je dodelila Evropska unija. Ironija je tudi v tem, da so med prvimi sosedi peklenskega odlagališča prav občinska, javna podjetja in zavodi, kot so Komunala Koper, Rižanski vodovod Koper, Elektro Primorska Nova Gorica. Objekt je od julija 2016 last Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki pa bo objekt uradno prevzela čez nekaj dni, 13. decembra. Pravijo, da bodo lastnino prodali naprej.

