Raka zdravil kot navadno vnetje

NOVA GORICA – Ko je 56-letni Stevo Petrovič iz Solkana izvedel za pravilno in zanj usodno diagnozo, je oktobra 2013 zapisal več kot pomenljive besede: »Po enem letu napačnega in premalo skrbnega zdravljenja sem soočen z grozljivo novico, da mi preostane le še nekaj mesecev življenja. Včasih se mi zdi, da sanjam, in upam, da mi bodo povedali, da je tudi zadnja grozljiva diagnoza zgrešena.« Žal ni bila. Zaradi pljučnega raka je umrl na zadnji dan leta.



Rak je bil v četrtem stadiju



Damjan Birtič je pri opravljanju zdravniške dejavnosti iz malomarnosti ravnal v nasprotju s pravili zdravniške znanosti in stroke ter tako povzročil, da se je komu občutno poslabšalo zdravje, zaradi česar je v nadaljevanju ta umrl s tem, da... Tako so zapisali tožilci, ki so zaradi malomarnega zdravljenja Petroviča na kazenskem oddelku okrožnega sodišča v Novi Gorici vložili še nepravnomočno obtožbo, nam je potrdila tudi pooblaščenka Petrovičevih svojcev, novogoriška odvetnica Kati Mininčič.

