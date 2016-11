Radgonski potapljači so praznovali 40 let

GORNJA RADGONA – Potapljačem oziroma reševalcem, ki so sočasno gasilci, pripada gotovo eno častnejših mest. Le kako ne, ko pa gre za ljudi, ki so pripravljeni žrtvovati tudi lastno zdravje in življenje, da bi pomagali nekomu, ki je pomoči potreben. Pri nas je na srečo veliko takšnih hrabrih in požrtvovalnih ljudi, ki so združeni v več kot 50 potapljaških društev oziroma enot za reševanje z vode in iz vode. Eno takšnih je Enota za reševanje iz vode in na vodi iz Gornje Radgone, ki deluje v sestavi domačega prostovoljnega gasilskega društva in se skrajšano imenuje Radgonska GAPORA (Gasilski potapljači Radgone). Enota je bila ustanovljena že leta 1976 in konec prejšnjega tedna je praznovala lep jubilej, 40-letnico obstoja in uspešnega delovanja.



Podelili priznanja



Poleg vseh potapljačev in številnih domačih gasilcev od najmlajših do veteranov ter stanovskih tovarišev in prijateljev od blizu in daleč se je proslave udeležila kopica pomembnih funkcionarjev. Slavnostni govornik, denimo, je bil direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But.



Na prireditvi, ki je napolnila veliko dvorano domačega gasilskega doma in na kateri sta imela glavno moderatorsko besedo Alenka Regoršek in predsednik PGD Radgona Tomaž Munda, so številni gostje pozdravili navzoče in čestitali slavljencem, te so izrecno pohvalili za požrtvovalnost, številnim potapljačem pa podelili različna priznanja.



Ko gre za radgonske potapljače gasilce, so to ljudje, ki z veseljem opravljajo svoje prostovoljno poslanstvo, pa bi bili kljub temu še najbolj veseli, če jim tega sploh ne bi bilo treba in bi delovali le preventivno in izobraževalno.



»Podvodno reševanje v Gornji Radgoni ima resnično lepo tradicijo, 40 let obstoja. Naši začetki segajo nekako v obdobje po letu 1972. Potrebe po reševanju ljudi in lastnine so se povečevale dejansko iz dneva v dan. Gradila so se akumulacijska jezera, nastajale so razne gramoznice. Reki Mura in Ščavnica sta bili še dodatna vzroka za ustanovitev enote. Takratno vodstvo PGD Radgona se je namreč odločilo, da v sklop operativnega delovanja na področju gasilstva vključi reševanje iz vode in na vodi in ga vzame pod svoje okrilje s pomočjo civilne zaščite in občine,« je med drugim dejal aktualni vodja GAPORA Marko Šajnovič, ki je mimogrede tudi predsednik Komiteja za zaščito in reševanje ter načelnik Podvodne reševalne službe Slovenije.



Rešujejo ljudi in živali



Dodal je, da se je skozi vsa leta usposabljala paleta potapljačev. Nekateri so odšli, najboljši so ostali. »Letos mineva tudi 20 let, odkar smo vključeni v sestav podvodne reševalne službe Slovenije. To je veliko priznanje enoti iz majhnega mesta in dokaz, da imamo dobre temelje, na katerih se da graditi. S sorodnimi društvi gojimo tesne stike in se udeležujemo organiziranih potopov, tekmovanj, čistilnih akcij, vaj, predstavitev, preventivnih akcij, intervencij. Tudi sami smo organizatorji tovrstnih dogodkov. Naša enota na leto opravi najmanj deset varovanj prireditev ob vodah, se udeleži okrog šestih preventivnih akcij, opravi obvezne stažne potope na morju in več med letom ter v povprečju tri iskalne akcije utopljencev. Smo ena redkih reševalnih enot, ki se lahko pohvalijo z akcijami, ko smo reševali in tudi rešili ljudi, prav tako živali. Skupno smo do zdaj opravili okrog 100 iskalnih akcij pogrešanih ljudi, več kot desetkrat smo pomagali ljudem, ko je poplavljala reka Mura, in jih odpeljali na varno ter pomagali zaščititi njihovo lastnino. Žal smo izvlekli tudi več kot 40 utopljencev in več kot 200-krat sodelovali v različnih akcijah reševanja materialnih dobrin, čiščenja podpornikov mostov, izvlekli kopico potopljenih vozil in še bi lahko našteval. Največkrat smo vendarle prisotni na raznovrstnih varovanjih, ki potekajo na prireditvah – ob in na vodi. Teh je že več kot 200 in še vedno so se končala uspešno, tudi zaradi tega, ker smo bili vselej na svojem mestu in še pravi čas intervenirali, preprečili najhujše,« je še povedal vodja radgonskih potapljačev Marko Šajnovič, njegova enota šteje 15 operativcev.