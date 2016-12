Radarji so odnesli Kanglerja, naslednik sklenil poravnavo

LJUBLJANA, MARIBOR – Mestna občina Maribor in Iskra sta sklenili sodno poravnavo in zaključili sodni postopek oziroma tožbo, ki jo je slednja leta 2014 sprožila zoper občino zaradi prekinitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za nadgradnjo in avtomatizacijo cestnega prometa. Gre za zloglasne radarje, ki so leta 2012 odnesli takratnega župana Franca Kanglerja.

Več podrobnosti bo župan Andrej Fištravec pojasnil v izjavi za medije pred današnjim novoletnim srečanjem z novinarji ob 14. uri v Hiši Stare trte na Lentu.

Iskra je od mariborske občine v odškodninski tožbi zahtevala 12,8 milijona evrov zaradi neizpolnitve pogodbe za nadgradnjo in avtomatizacijo cestnega prometa. Kot je oktobra ob novem neuspešnem poskusu poravnave povedal direktor operacij v Iskri Matija Šešok, vztrajajo pri zahtevku v celoti, saj je bila pogodba podpisana in veljavna, Iskra pa jo je dosledno izvrševala.

Brez plačila

»Občina že pet let ni plačala tega, kar smo dobavili, Mariborčani pa se vseeno vsak dan vozijo mimo naših semaforjev,« je takrat še dodal Šešok. Po neuradnih informacijah naj bi Iskra v mariborska križišča do prekinitve pogodbe vložila dobrega pol milijona evrov, skupaj pa naj bi dobavili za okoli 2,5 milijona evrov materiala, ki večinoma že leta čaka na vgradnjo.

Posla z mariborsko občino niso predstavljali samo radarji, pač pa sta večina skoraj 30 milijonov evrov vredne investicije bili nadgradnja in sistemizacija semaforskega sistema, ki je potekala vzporedno s postavitvijo radarjev.

Želeli so ničnosti

Sedanja mestna oblast se je pred visoko odškodnino branila s prizadevanji, da bi sodišče pogodbo, ki so jo z Iskro podpisali še v času prejšnjega župana, razglasilo za nično. Okrožno sodišče je njihovo zahtevo februarja zavrglo, a se je občina na sklep pritožila.

Za radarje, katerih postavitev konec leta 2012 je sprožila množične ulične proteste in tako privedla do menjave oblasti v mestu, je na okrajnem sodišču tekel tudi kazenski postopek, v katerem se je Kangler zaradi domnevne zlorabe položaja zagovarjal skupaj s še tremi soobtoženimi. Tožilstvo je ob zaključku glavne obravnave obtožnico umaknilo.