Rada sem kmetica!

Rada je kmetica, pravi v smehu, pri tem pa misli zelo resno. Priznanje kmetica leta, ki ga je že 14. leto podelila Zveza kmetic Slovenije, jo je presenetilo in seveda počastilo, daje ji potrditev poti, ki jo je izbrala oziroma ji jo nalaga življenje, hkrati pa tudi obvezo za v prihodnje. Prepričana je, da bi moralo biti vodilo vseh nas, ne le kmetov, da pridelujemo in kupujemo domačo hrano.



Z enaindvajsetimi se je na Krivčevo primožila z manjše kmetije, mož je bil sam, saj je zgodaj izgubil starše, in tako sta, zlasti gledano z današnje perspektive, začela zelo mlada. Pri devetinpetdesetih, kolikor jih šteje danes, ji izkušenj, dobrih in slabih, ne manjka, žuljev, ki so se v desetletjih naredili in posušili na njenih rokah, ne bi mogla prešteti, družina vseskozi živi skromno, a pravi, da jim ničesar ne manjka. V času, ko na vsakem koraku slišimo tarnanje nad težkim življenjem in prezirljivim odnosom države do delavca in kmeta, Jelka preseneča s svojo neizmerno vedrino in optimizmom.



Skoraj štirideset let ste že gospodinja na kmetiji …



Pravzaprav sem gospodinja še najmanj rada (smeh). Na kmetih je treba poprijeti za vsako delo. Ko je bila hči stara pol leta, je mož padel štiri metre globoko in se poškodoval. Bil je ravno čas košnje, pa sem pač sedla na traktor. Še danes delam vse, s traktorjem, z motorno žago, rada imam opravila s stroji. Včasih je treba silirati tudi brez gospodarja.



Mož je kmetijo podedoval, vama je bilo dobro postlano?



Osnovo sva dobila, zemljo, kar je morda največ. A kmetija, hiša in gospodarska poslopja, vse je bilo v slabem stanju. Počasi sva gradila in obnavljala, hišo, hleve, strojno lopo… Na začetku je bilo seveda težko, a je nekako šlo, čeprav počasi. Sama sem se namreč bala kreditov, zato smo bili 35 let stalno v gradnji. Kredit smo vzeli samo, ko smo kupili ovce.



Se preživljate samo s kmetijstvom?



Ne, kmetija je premajhna, imamo šest hektarov obdelovalne površine in štiri hektare gozda, usmerjeni pa smo v rejo pitancev, trenutno jih imamo 26 in eno telico. Mož Ciril si je poleg dela na kmetiji penzijo prislužil na Slovenskih železnicah, sama pa sem od osnovne šole do svojega 27. leta delala kot šivilja. Po rojstvu hčerke sem ostala doma, poleg tega sem skrbela še za bolno mamo.



Vam je bilo kdaj pozneje žal, da ste pustili službo?



Niti slučajno. Lahko sem skrbela za kmetijo in dom in mislim, da je tudi za otroke dobro, če je nekdo doma. Lepo smo se imeli.



Morda sta otroka tudi zato še zmeraj doma?



Zakaj pa ne? Prostor imamo, razumemo se in prav lepo živimo skupaj že tri generacije, zelo smo povezani. Oba otroka imata partnerja, hči pa tudi dve in pol leta starega sina Alexa. Mladi so v službah, danes se je tega pametno držati, a najbrž bo kateri ostal doma in prevzel kmetijo.



Vaša družina je precej netipična, zlasti za kmečko okolje.



Res je, oba otroka sta posvojena. Z možem nama kljub šestletnemu zdravljenju ni bilo dano imeti lastnih otrok, proti materi naravi pač ne gre, zato sva se odločila za posvojitev. Barbara, ki ima danes 32 let, je prišla k nama, ko je štela 11 dni, pet let mlajši Tomaž pa je družino razveselil, ko je imel 21 dni.



Je bila pot do otrok težka?



Ko sva bila odločena, je šlo hitro. Papirje sva imela urejene v 14 dneh.



Kako na podeželju gledajo na družino s posvojenimi otroki?



V tistih časih je bila vsaka, ki se je poročila, že noseča. Seveda je bilo nenavadno, da jaz nisem bila, ne v času poroke ne v naslednjih letih. Ljudje so se spraševali, morda čudili, na koncu pa nas vendarle sprejeli kot povsem običajno družino.



Dovolite mi zelo osebno vprašanje, kako gledate na splav, okrog katerega se zopet dviga veliko prahu?



Če ženska sama ne zmore ali noče skrbeti za otroka, zlasti pa, če gre za zdravstvene težave, mislim, da je to boljša izbira, kot da sta potem mati in otrok nesrečna. Raje splav, kot da otrok pristane v smeteh. Čeprav bi sama, če bi bila noseča, sprejela prav vse, kar bi to prineslo s sabo, dobro in slabo.



Pravite, da živite skromno, kaj si pa vendarle privoščite?



Živeti skromno ne pomeni, da se moramo vsemu odrekati. Vedno smo si na primer privoščili morje, četudi le za en dan, saj zaradi živine drugače ni šlo. Zjutraj smo šli, zvečer pa domov pa potem še kakšen dan. Zdaj je lažje, ko nas je več odraslih, delo in dopust si zlahka porazdelimo.



Pa vi, prav zase?



Na stara leta sem se zaljubila v hribe. Vsako nedeljo, če se le da, gremo na izlet, lani sem bila že drugič na Triglavu, prvič sem ga osvojila leta 2013. Ob večerih pa z možem in sosedo na pohod, nekaj kilometrov, okoli doma.



Kako so vaš naziv kmetice leta sprejeli doma?



Vsi so zelo ponosni in veseli, pa ne le domači, tudi sovaščani. Otroci so mi pripravili sprejem in pred domačo hišo me je pričakala vsa vas z županom na čelu. Tako kot v družini smo tudi v vasi zelo povezani in složni. Veste, kako pravijo, dober sosed je najboljša naložba v življenju!



Tudi v vasi velja, da ženske podpirate vsaj tri vogale?



Ne samo v vasi, predvsem v našem Društvu podeželskih žena Mirna Peč smo res zelo aktivne. To seveda ne pomeni, da samo pletemo nogavice, šivamo prtičke in pečemo piškote, čeprav seveda ob praznikih pripravimo kakšno pogostitev. Sicer pa organiziramo pohode, ekskurzije, predavanja, kuharske tečaje, izdale smo knjigo Mirnopeški štruklji, povezujemo se z drugimi društvi. Tudi k telovadbi hodimo pozimi enkrat na teden, za kar se moški še niso opogumili. Moj naziv kmetica leta tako ni le moj, je pohvala in motivacija za vse nas v društvu.



Vam k delu uspe privabiti tudi mlade?



S podmladkom imamo nekaj težav, mlade mamice so polno zasedene, za delo v društvu pa moraš imeti čas.



Besede vam lepo tečejo, radi berete?



Nekoč sem veliko brala, potem so prišla leta, ko ni bilo časa, zdaj pa spet posegam po knjigah, najraje po lahkotnih romanih, imam še starih polne škatle (smeh). Pa tudi pri mojem delu v društvu, že osem let sem namreč v upravnem odboru, je treba kdaj kaj povedati.



Pravite, da ste radi kmetica. Zakaj?



Preprosto, to je moje življenje. Lepo je biti sam svoj gospodar, in če imaš rad naravo, živali, družino, je lepo biti kmet.



Pa vaše življenjsko vodilo?



Biti povezani, tako v družini kot v drugih skupnostih. Zlasti moramo držati skupaj kmečke ženske, da bi bile enakopravne, da bi imele možnost izobraževanja, saj želimo biti aktivne v družbi.