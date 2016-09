Računalnik in internet nista bavbav

»Tu ponujamo večino odgovorov na vprašanja, ki se porajajo človeku v tretjem življenjskem obdobju,« je pestro dogajanje 16. festivala za tretje življenjsko obdobje povzel Andrej Jus z Inštituta Hevreka, ki prireditev pozna že od začetka. Vsebina tridnevnega dogajanja, ki vsako leto pritegne množico obiskovalcev, ponuja obsežen servis za starejše, pravi Jus: »Ta servis se je v 16 letih neverjetno razmahnil, tako da je ponudba res bogata in raznolika. Obenem se dotikamo tem, ki so bile nekoč tabu oziroma se o njih ni govorilo, na primer nasilje nad starejšimi ali minljivost oziroma umrljivost.«



Festival pripravljajo trije glavni organizatorji – Proevent, Zveza društev upokojencev Slovenije in ministrstvo za delo – ter programski svet, v katerem je več kot 60 članov. Zato je ponudba res pestra, saj združuje vrsto različnih aktivnosti, od predavanj in delavnic, nastopov na kar dveh odrih ter 160 stojnic, kjer se predstavljajo različni razstavljavci: od zdravilišč do društev upokojencev in ministrstev, obenem pa obiskovalci lahko opravijo vrsto različnih meritev, ki pomagajo pri zdravem načinu življenja, ali pa preverjajo ponudbo zdrave prehrane.



Dogajanje spremlja več kot 250 različnih dogodkov, od kulturnih, izobraževalnih, strokovnih, tako da si je mogoče zagotoviti kup zanimivih doživetij: od brezplačne vožnje na Ljubljanski grad z vlakcem urban do kiparske delavnice, plesne telovadbe in trebušne plesalke do predavanj o sklepih, mišicah in veznih tkivih ali o seniorskem turizmu …



»Strokovni del programa poteka vse tri dni z razpravami o strategijah dolgožive družbe, vključujoč program dolgotrajne oskrbe, predstavljene bodo tudi dobre prakse v Sloveniji, s tem, da je velik poudarek na digitalnem medgeneracijskem povezovanju,« pravi Lara Petkovšek, vodja marketinga in odnosov z javnostmi.



Posebno pozornost so namenili seznanjanju z e-portali za starejše oziroma z e-opismenjevanjem starejših, pravi sogovornica: »Poleg aktivnega staranja je e-opismenjevanje eden od najpomembnejših segmentov festivala.« Na tem področju se spremembe dogajajo počasneje in traja, da starejši to znanje usvojijo oziroma utrdijo. Zato v času, ko so e-storitve vedno pomembnejše, šest ministrstev predstavlja te storitve znotraj festivala.



Med tistimi, ki so se predstavili, so bili stanovalci Doma Tisje iz Šmartnega pri Litiji. Prihajajo že vrsto let, saj je to možnost, da jih spozna širša javnost. »Tu nas je 17 stanovalcev, prostovoljcev OŠ Šmartno in družabniki,« je druščino predstavila Renata Ozimek, delovna terapevtka doma starejših, in izpostavila, da so tako raznoliki – starejši in zaposleni iz doma, osnovnošolci in družabniki – zato, ker prakticirajo medgeneracijsko druženje, ki so ga zajeli v projekt Toplina ognjišča iz generacije v generacijo.



Sodelovanje je za dom, ki ima enoto tudi v Litiji in ima skupno 241 stanovalcev, pomemben dogodek, na katerega so se pripravljali deset dni. »Napekli smo pecivo, ki ga ponujamo obiskovalcem, obenem pa se predstavljamo ne samo z ličkanjem koruze in trenjem orehov, ampak tudi s filmom, ki smo ga posneli ob letošnji 70-letnici doma, knjigo s kuharskimi recepti ter prav tako našo pobarvanko s pesmimi,« je razložila Renata Ozimek.



Nada Ivančič s Ptuja, ki je bila prvič na festivalu in je tja prispela z organizirano skupino društva upokojencev oziroma s sekcijo Optimisti, je dogajanje ocenila kot zanimivo: »Mi smo upokojenci in obisk tega festivala je ena od popestritev našega vsakdana.« A po tem, kar si je ogledala, je bilo dogajanje »dobronamerno za vse«.



Andrej Jus, ki spremlja razvoj prireditve od začetka, je zadovoljen s tem, kako se je festival z leti razvil: »Uspel je preplet komercialnega in socialnega sektorja, obenem pa je festival ohranil bogato strokovno ponudbo. Dosegli smo napredek.« Vendar to ne pomeni, da se ne bo razvijal in spreminjal še naprej, dodaja sogovornik, ki je izpostavil enega od problemov: »Opažamo, da je eden od današnjih problemov izginjanje znanja oziroma ni prenosa znanja s starejših na mlajše. In tu se dogajajo velikanske izgube.«