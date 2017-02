Pustna pojedina za uvod v šelmarijo

KRŠKO – Pustni čas se nezadržno bliža, maske, šeme ali šelme, kakor jim pač rečemo, se že pripravljajo na rajanja in povorke. V Gostilni Kunst v Krškem so pripravili razstavo fotografij Šelmarije, pustnega karnevala v Kostanjevici na Krki iz preteklih let, dogodek pa je s svojimi norčijami popestrila delegacija društva Prforcenhaus, ki skrbi za ohranjanje tradicionalnega pustovanja.



Na predvečer kulturnega praznika je bilo v Gostilni Kunst v Krškem malce svečano, še bolj pa veselo. Seveda se je tudi dobro jedlo in pilo, saj bo vendarle kmalu napočil pustni čas, ko bo veselja, norčij pa dobre jedače in pijače v izobilju.



Za izbran dogodek so svoje moči združili člani Društva ljubiteljev fotografije (DLF) Krško in člani etnološkega društva Prforcenhaus iz Kostanjevice na Krki, svoje pa je prispevala gostiteljica, gostilna Kunst, kjer so pod taktirko oštirja Sreča Kunsta in njegove naslednice, hčerke Tjaše, pripravili nekaj tradicionalnih pustnih jedi.

