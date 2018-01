Pusti grad mogočnih grofov Ortenburških

Ortenburški gospodje so na začetku 12. stoletja (viri omenjajo letnico 1102) pridobili posestva v Lipniški dolini, sledil je vzpon plemiške rodbine, ki je sčasoma postala najmočnejša na Kranjskem. Po delitvi posesti med brata, grofa Henrika in Friderika, je zadnji za svoje domovanje in središče vseh posesti izbral Pusti grad (nemško Waldenberg). V listinah je grad prvič omenjen leta 1228.

Leta 1509 je bil poškodovan v potresu, pozneje ga je opustošil še požar.

V Lipniški dolini, kjer je Ortenburžanom pripadalo okoli 60 kmetij, so na strmem grebenu med potokom Lipnica in reko Savo postavili mogočen grad. O nekdanji velikosti pričajo ostanki nekoč obsežnega palacija (stanovanjskega dela gradu), katerega stranice so merile 35 x 10 metrov. Ostanki grajske stavbe so deloma še ohranjeni, prav tako je mogoče zaznati obrambne jarke. Vse skupaj je obkrožalo obzidje z več stolpi. Obrambni zidovi, ki na nekaj mestih še kljubujejo času, so bili z debelino dveh metrov in pol trden varuh gosposkega domovanja. Znotraj obzidja je stala tudi kapelica sv. Pankracija.

Ortenburžani so sloveli po tem, da so bili skrbni gospodarji svojih posesti. Tako so v Lipniški dolini poleg poljedelstva in živinoreje razvijali tudi železarske kraje Kamna Gorica in Kropa. Njihov razvoj je temeljil na izkoriščanju naravnih bogastev Jelovice, kjer so kopali železovo rudo in les za pridobivanje oglja. Zadnji ortenburški grof Friderik III. je leta 1381 izdal prvi uradni dokument o gorenjskem železarstvu.



V listinah je grad prvič omenjen leta 1228.

V obdobju zatona fevdalne ureditve ter vsestranskega razvoja, tudi orožja in novih vojaških tehnik, so srednjeveški gradovi, kakršen je bil Pusti grad, hitro izgubljali pomen in lastniki oziroma najemniki so se vse manj odločali za obnavljanje zidov. V primeru Pustega gradu pa je k umiranju in opustitvi starih zidov precej pripomogla tudi narava, saj je bil grad leta 1509 močno poškodovan v potresu, pozneje pa ga je opustošil še velik požar. Od takrat ga nihče več ni obnavljal.

Kljub propadu grajski zidovi še vedno ohranjajo spomin na bogato preteklost. Zdaj je tu priljubljena izletniška točka z enkratnim razgledom, iz Radovljice pa vodi rekreativna pohodniška pot, dolga približno pet kilometrov, na kateri obiskovalci spoznavajo kulturno, naravno in zgodovinsko dediščino Lipniške doline, nad katero je pred stoletji kraljeval Pusti grad.