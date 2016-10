Pušeljc poje že 17 let

V Bočni je bilo spet lepo na deželi, tako kot v napevu znane ljudske pesmi. Kulturno društvo Pušeljc, Javni sklad za kulturne dejavnosti območna izpostava Mozirje (JSKD OI Mozirje), Občina Gornji Grad ter Kulturno društvo Bočna so pripravil večer ljubiteljske ljudske glasbe in sočasno proslavili že 17-letnico nastopanja ljudskih pevk Pušeljc z domicilom v občini Gornji Grad. Do konca leta bodo imele tja do 900 nastopov po Sloveniji in tujini. Ko so se na odru v kulturnem domu v Bočni pojavile razposajene pevke, še vedno čedne kot pušeljc, je tudi voditelj prireditve France Peternel prispeval svojstveno žlahtnost in pokazal poznavanje ljudske glasbe. Poleg gostiteljic so nastopili še Ženski pevski zbor Bočna, Arclinski fantje, Vaški godci iz Andraža, Prijatelji iz Šešč pri Preboldu, sedemletni harmonikar Nejc Anžič iz Podgorja pri Slovenj Gradcu, Ljudski godci KD Klopotec iz Koga, Fantje izpod Vurberka, Ljudske pevke Lipa iz Šmartnega ob Dreti, Pevska skupina KUD F. M. Podlimbarski iz Krašnje ter Ljudske pevke Šmarjetke iz Šmarjeških Toplic.



Sedemnajsto leto delovanja ljudskih pevk Pušeljc so tokrat popestrili nastopi prijateljskih skupin. Da je ponosen na pevke s harmonikarico Drago Vršnak (ki zdaj tudi poje), Magdo Ermenc, Marjano Rihter ter vodjo skupine Betko Ročnik, je na odru povedal tudi župan občine Gornji Grad Stanko Ogradi. Obljubil je, da jim bo stal ob strani, dokler bo župan. Čeprav je bil vstop prost, domačinov iz Bočne in okolice skoraj ni bilo opaziti. A je bila dvorana dokaj zapolnjena že s številnimi nastopajočimi.