Punta spet bogatejša za nove skulpture

V srednjeveškem Piranu na prav vsakem koraku obiskovalca spremlja umetnost. To dokazuje skalovje valobrana ob svetilniku na Punti. Veliki kamniti bloki že desetletja varujejo mesto pred valovi, Piranu pa dajejo prepoznavno veduto. In v teh brezobličnih skalah so člani KUD Korenina našli izziv za svojo kamnoseško ustvarjalnost.

Društvo združuje najrazličnejše umetniške ustvarjalce, ki že od leta 2008 domiselno bogatijo podobo Punte. Na njihovo delo še najbolj opazno opozori kamnit kip morske deklice na vrhu ene od skal pri svetilniku. In če je človek tam okoli še malo bolj pozoren ali če pleza po kamnih, ga z njih pozdravijo sonce, riba, školjka, polž, povodni mož in še katera največkrat morska podoba v obliki reliefa.

Več kot 30 del

O tej zanimivi delavnici njen vodja Aljoša Golubić pravi: »Mednarodne kiparske delavnice na Punti smo začeli izvajati v sklopu piranskega ekstempora. Pobuda je bila naša, podprl pa jo je tudi nad takimi projekti vedno navdušen pokojni Toni Biloslav iz Obalnih galerij Piran. V desetih letih je na njih sodelovalo že več kot 25 predvsem mladih kiparjev tudi iz Avstrije, Italije in Hrvaške. Mnogi se radi vračajo in so ustvarili po več del, tako da je danes na ogled dobrih 30 skulptur in reliefov. Mentor prvih delavnic je bil kipar Metod Frlic, nato tri leta zapored kipar Miha Pečar iz Portoroža, štiri leta in tudi letos pa je to kiparka Gail Clair Morris iz Velike Britanije, ki že vrsto let živi in ustvarja v Istri in se nam zelo rada pridruži. Za udeležence imamo vsako leto razpis, prihajajo pa tako akademski kiparji kot študenti akademij in ljubiteljski ustvarjalci v kamnu. To ustvarjalnost nam z veliko naklonjenostjo in tudi finančno omogoča občina Piran.«

Letošnje delavnice, ki se končuje te dni, se je udeležilo pet kamnosekov. Piranska restavratorka Maša Gostinčar je na delavnici že prejšnja leta nabirala kamnoseške izkušnje s klesanjem podobe fosila izumrlega morskega členonožca trilobita, ki je nekoč hodil po morskem dnu. Tokrat ga je dokončala. Uroš Preželj iz Portoroža je zaključeval svojo morsko želvo, Jernej Flajs iz Lucije pa kamen, ki je dobil podobo kristala. Sežančanka Aleksandra Zimerman se je lotila abstraktne forme nizkega reliefa, tam je bil tudi kipar Marco Milcovich iz Trebc na Krasu, ki zadnja leta precej časa preživi tudi v Piranu. Lotil se je kamnite podobe sonca.

Trdi kamniti bloki

Kamnoseška delavnica je verjetno edina na tako javnem kraju pri nas, in če bo še naprej razumevanje za njo, bodo v teh skalah v prihodnjih letih lahko še marsikaj ustvarili. Nad klesanjem na prostem je navdušena tudi mentorica Gail Clair Morris, ki je svoj kamen obdelovala ob učenju in svetovanju udeležencem. »Rada ustvarjam tik ob morju, na tej svetlobi, ki je povsem drugačna in mnogo lepša kot v ateljeju. Pri izbiri motiva upoštevamo bližino morja, padanje sončne svetlobe, lego kamna v skalovju ipd. In tu so še sprehajalci, ki se ustavljajo, pogovarjajo z nami in se fotografirajo. Čudovito je. Vsak umetnik si želi pogovorov s svojim občinstvom. Tega tu res ne manjka,« je navdušena.

V skalah so že tri njene podobe, ki jim je letos dodala še rožo vetrov. S kompasom jo je natančno usmerila v vse strani neba, tako da je lahko komu tudi v pomoč pri orientaciji. Sicer pa pravi, da so veliki kamniti bloki istrskega apnenca, ki so bili pripeljani iz kamnoloma Kaldanija, presušeni in za začetnike ter še zlasti za dekleta nadvse trdi. Tako si piranski kamnoseki zaradi vnetosti pri vztrajnih udarcih naberejo nekaj žuljev in oteklin. Je pa njihovo ustvarjanje svojevrstna zanimivost, ki lepo pestri piransko turistično ponudbo.