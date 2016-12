Pučnikova bosta le  dobila spomenik

Dr. Jože Pučnik je za nekatere celo 13 let po smrti očitno trn v peti. Foto Igor Mali

Jožefu Jerovšku se je vztrajanje obrestovalo: spominsko znamenje bodo postavili, četudi so nekateri svetniki iz SMC in SD glasovali proti. Foto Tadej Regent

Župan Matjaž Švagan in nekdanji hrvaški predsednik Stipe Mesić pred spomenikom dr. Janezu Drnovšku. Foto Polona Malovrh

SLOVENSKA BISTRICA – Drži, večini v občinskem svetu Slovenske Bistrice je predvčerajšnjim po razmeroma burni in polemični razpravi le uspelo izglasovati sklep o postavitvi zgolj portretnega spominskega znamenja bratoma dr. Jožetu Pučniku in Ivanu Pučniku v središču Slovenske Bistrice. Predlog sklepa je oblikovala občinska komisija za postavitev spominskega znamenja bratoma Pučnik, ki je svojo prvo sejo imela oktobra lani in ki ji je zagnano predsedoval nekdanji poslanec SDS Jožef Jerovšek.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«