Pubeci so razvajali srečne nagrajence

V zadnjem času je bilo veliko napisanega in povedanega o štajerskih vinarjih z rumenimi metuljčki, ki so v svojo ponudbo vključili tudi mlada vina. Združeni pod krovno blagovno znamko Pubec so uspešno prodrli na trg in pri ljudeh vzbudili veliko zanimanja. Priložnost spoznati pubece in okusiti njihova mlada vina pa so dobili udeleženci nagradne igre, ki je lani potekala v Slovenskih novicah. Srečneži so potovali po štajerskih gričih in raziskovali, si ogledali vinske kleti in seveda pokušali štajerske jedi in vina.

Nagrajenka Emilija Grilc je z možem Marijanom obiskala izletniško kmetijo Leber. Družinsko vinarstvo na obronkih Slovenskih goric se z vinogradništvom ukvarja že tri generacije. Gospodar Igor Leber jima je razkazal svoje posestvo, ki se razprostira na sedmih hektarjih, in predstavil svoje delo. Druženje se je nadaljevalo ob prigrizkih in polnih kozarcih dobrega vina ter veliko dobre volje.

Sonja Erlač je še ena srečnica, ki se je lahko udeležila vinsko-kulinaričnega obiska, ki ji bo zagotovo še dolgo ostal v lepem spominu. Skupaj s prijatelji so se odpeljali v osrčje Slovenskih goric, na Sveto Ano, kjer jih je pričakal vinar Robert Hafner. Vinarstvo Hafner je manjša vinska hiša, vendar se ponaša s kakovostnimi vini. Odlikujejo jih svežina, primarnost ter sadnost. Nagrajenci so vina degustirali v zelo stari kleti v soju sveč.

Sobotno potepanje smo končali z obiskom vinarstva Cvitanič, ki si ga je za svoj obisk izbrala Karmen Semler, nagrado si je delila s tremi prijatelji. Jurij Cvitanič, ki družinsko vinogradniško kmetijo uspešno vodi že peti rod, je nasmejano druščino sprejel z navdušenjem. Po uvodnem spoznavanju jih je odpeljal v staro vinsko klet ter z njimi delil svoje znanje in dogodivščine. Kot se za dobrega gostitelja spodobi, je seveda poskrbel, da nihče ni odšel domov suhih ust in praznega trebuha.

Vinsko razvajanje in odkrivanje malih skrivnosti velikih vinarjev z rumenimi metuljčki smo nadaljevali v nedeljo. Pot nas je najprej zanesla v Svečino k družini Jamnik, ki so nagrajence že nestrpno pričakovali. Družinska kmetija Jamnik se ponaša z dolgoletno tradicijo pridelave vina. Že ob obisku se začutijo njihova povezanost, medsebojno spoštovanje in ljubezen do tega, kar počno. Rezultat so okusna in kakovostna vina, ki so zaradi spočite zemlje še posebno aromatična, in na to so zelo ponosni.

Iz Svečine pa skok v Jakobski Dol, kamor se je skupaj z najbližjimi podala nagrajenka Kim Mezga. Kim je za obisk izbrala vinarstvo Mulec in po njenem nasmehu sodeč je bila z izbiro več kot zadovoljna. Vinogradniška kmetija Mulec je iz središča Maribora oddaljena le 15 kilometrov in se ponaša s stoletno tradicijo pridelave izjemno kakovostnega vina. Zasajenih imajo okoli pet hektarjev vinogradov, v katerih pridelajo pestro sortno paleto vin, pretežno belih. Nagrajence so peljali še v njihovo 150 let staro klet, kjer so lahko degustirali njihova najbolj kakovostna vina.



Nataša Kimovec je še eno ime, ki se je znašlo na seznamu srečnih nagrajencev, skupaj z družino pa je obiskala Protnerjevo hišo Joannes. Tudi Boštjan Protner se je kot vsi vinarji do zdaj izkazal za odličnega gostitelja. Protnerjevi obdelujejo dvanajst hektarjev vinogradov. Ponosni so na sodobno urejeno vinsko klet, ki se nadaljuje z več kot dvesto let staro kletjo, kjer je degustacijski prostor z arhivskimi vini. Ambient, ki osupne vsakega obiskovalca, s čimer so se strinjali tudi tokratni obiskovalci. Navdušeni so bili tudi nad okusi vin, ki so jih degustirali ob slastnih prigrizkih in prijetnem klepetu.