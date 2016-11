Pubec ni hotel dati svojega metuljčka

MARIBOR – Lani so orali ledino, letos žanjejo, kar so sejali. Tako bi lahko na kratko opisali projekt Pubec, na katerem se je predsinoči z mladimi vini predstavilo kar 36 štajerskih vinarjev. Salon Porsche Maribor je bil premajhen za vse, ki so želeli poskusiti, kakšnega okusa je letošnja letina. »Številka tisoč obiskovalcev pove vse,« je bil po koncu vinske pokušine zadovoljen Borut Cvetko, kreativni direktor agencije Mediaspeed in pobudnik projekta. Medtem ko so obiskovalci razvajali svoje brbončice s 35 vzorci mladih vin s štajerskih gričev, pa je v uho padla tudi dobra glasba, skupine Nox acoustic s Ptuja. »To pesem poznam, a so ji ti neverjetni umetniki dodali svoj pridih in akustično preobleko,« se je navduševal Mariborčan Roman Čerin.



Ker nekaj požirkov žlahtne kapljice spodbudi tudi tek, so lačna usta nasitile kranjske klobase in pohorski lonec, za kar so pridno skrbeli dijaki in uslužbenci mariborske srednje šole za gostinstvo in turizem. »Nekaj na žlico se vedno prileže,« je na koncu čakalne vrste razlagal možakar, ki ga je peturna pokušina vin dodobra »utrudila«. Medtem ko so eni iskali sladke eksemplarje med mladimi vini, so drugi prisegali na bolj suhe sorte. Za vsakega je bilo najti nekaj, tudi za tiste, ki si želijo z vinom zadovoljiti potrebo po sladkobi ali jim je nenadoma padel krvni sladkor.

