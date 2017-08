Ptujčanom je ostal samo en most

PTUJ – Dolgo pričakovana štiri milijone vredna obnova osrednjega in starega mostu čez Dravo je ohromila promet v najstarejšem slovenskem mestu, zaradi dolgega roka za dokončanje del pa je razburila tudi mnoge domačine, ki zdaj lahko koristijo le Puhov most na vzhodnem delu Ptuja. Dela obnove starega mostu, ki jih izjava podjetje Pomgrad iz Murske Sobote, bodo potekala dolgih 14 mesecev. Kljub temu da je na gradbišču le kakšnih 35 delavcev, na ministrstvu za infrastrukturo zatrjujejo, da dela potekajo po zastavljenih načrtih. In če gradbincem ne bo ponagajala huda zima, bi lahko promet po mostu stekel še pred za končanje sanacije predvidenim prihodnjim poletjem. Kakor koli že, Puhov most je trenutno edini, ki na Ptuju povezuje oba bregova Drave. Zaprt stari most namreč že poldrugi mesec obnavljajo. Kot pojasnjujejo z Direkcije RS za infrastrukturo, za zdaj vse poteka, kot so načrtovali: »Ni bistvenih odstopanj, ne od projektnih rešitev ne od terminskega plana in ne plana finančne realizacije«, meni Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije v ceste pri Direkciji RS za infrastrukturo.

