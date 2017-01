Ptičja gripa se prenaša tudi z obutvijo, obleko in opremo

PRAGERSKO – V Sloveniji se je spet pojavila ptičja gripa , so sporočili iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). »Na ribnikih v Pragerskem so od 30. 12. 2016 do 1. 1. 2017 poginili trije labodi grbci (Cygnus olor), ki jih je prevzela veterinarsko-higienska služba. Labodom so bili odvzeti vzorci (kloakalni in trahealni brisi) in poslani v preiskave na Nacionalni veterinarski inštitut v Ljubljano (NVI),« so zapisali.

Danes ob 10.36 pa so jih iz inštituta obvestili, da so v vzorcih potrdili prisotnost virusa AI H5N8. Preiskave za določitev stopnje patogenosti še potekajo. Čeprav je visokopatogen virus aviarne influence podtipa H5N8 zelo patogen za ptice, po mnenju Evropske agencije za varnost hrane – EFSA predstavlja zelo nizko tveganje za ljudi.



Tudi na Hrvaškem, Madžarskem in v Italiji Doslej so visoko patogene podtipe aviarne influence H5N8 potrdili v naslednjih državah: Madžarska, Poljska, Hrvaška, Švica, Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Danska, Švedska, Finska, Francija, Rusija, Ukrajina, Romunija, Srbija, Grčija, Velika Britanija, Bolgarija, Slovaška in Irska. Švica in Irska imata primere le pri prostoživečih pticah, ostale države pa tudi pri perutnini oziroma pticah v ujetništvu. Nizozemska in Italija sta pri prostoživečih pticah potrdili tudi visokopatogen podtip aviarne influence H5N5.

Krmljenje prostoživečih ptic ni dovoljeno

Ker gre za bolezen, ki se lahko prenese s prostoživečih ptic na perutnino in ptice v ujetništvu, se je sestalo Državno središče za nadzor bolezni in sprejelo sklep, da se na območjih OU Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Celje in Novo mesto perutnino in ptice v ujetništvu zadržuje v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi (zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogočiti dostop do vode, vendar je treba preprečiti stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi) ter krmi in napaja v zaprtih oziroma pokritih prostorih.

Tudi na preostalem ozemlju Slovenije je priporočljivo zadrževanje perutnine oziroma krmljenje in napajanje v zaprtih prostorih. Prav tako ni dovoljeno krmljenje prostoživečih vodnih ptic. S tem ukrepom se zmanjša nepotrebno koncentriranje ptic in virusov AI na posameznih mestih in možnost prenosa virusa na perutnino in ptice v ujetništvu s prostoživečih vodnih ptic preko kontaminirane obutve in obleke, so še sporočili iz UVHVVR.