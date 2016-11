Ptičja gripa povsem blizu. Nas mora skrbeti?

LJUBLJANA – Kmetijsko ministrstvo je v luči nedavnih novic o vnovičnem pojavu ptičje gripe v Evropi pozvalo k ukrepom proti širjenju te bolezni. Med drugim pozivajo lovce, naj bodo pozorni na spremembe v populacijah ptic v naravi, opozarjajo pa tudi na pomen doslednega izvajanja biovarnostnih ukrepov, s čimer se zmanjša nevarnost vnosa virusa v gospodarstvo.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin predvideva, da gre na podlagi dosedanjih ugotovitev za začetek kroženja virusov aviarne influence, skrb vzbujajoče pa je, da gre za pojav visokopatogenega seva. Prav tako je po njihovih navedbah verjetno, da se bo virus pojavil v drugih državah članicah EU.

Tako pozivajo k izvajanju ukrepov za zgodnje odkrivanje in hitro potrditev bolezni, s čimer se lahko omeji širjenje bolezni in tako zmanjša tudi škoda, ki bi jo pojav bolezni povzročil.

»Predvsem je treba biti pozoren na zmanjšano porabo krme in vode (za več kot 20 odstotkov), upad nesnosti (za več kot pet odstotkov, ki traja že več kot dva dni), povečanje pogina (v enem tednu za več kot tri odstotke) in kakršne koli klinične znake ali posmrtne spremembe, ki kažejo na aviarno influenco,« so zapisali pri upravi. Lovce, ornitologe in druge pozivajo, da jih o vsaki spremembi v populacijah prostoživečih ptic v naravi nemudoma obvestijo.

Virus zaznali v več državah

Aviarna influenca podtipa H5N8 je bila tokrat najprej potrjena na Madžarskem pri labodu, najdenem pri jezeru v županiji Csongrad. Čez nekaj dni so madžarske oblasti obvestile Evropsko komisijo še o pojavu virusa na gospodarstvu z več kot 10.000 purani, ki se nahaja v županiji Bekes. Poljska je v ponedeljek obvestila komisijo o potrditvi virusa pri prostoživečih pticah, kjer so v bližini jezera Dabie našli okoli 50 mrtvih ptic.

Prek sistema obveščanja ADNS sta tudi Hrvaška in Nemčija obvestili komisijo o potrditvi virusa pri prostoživečih pticah. Hrvaška je potrdila bolezen pri dveh labodih v Vukovarsko-sremski županiji blizu meje s Srbijo in z Madžarsko, Nemčija pa pri različnih vrstah vodnih ptic v zveznih deželah Schleswig-Holstein (okraj Plön) in Baden-Württemberg (Bodensko jezero).

Virus na Bodenskem jezeru so potrdile tudi avstrijske oblasti. Tudi Švica je obvestila komisijo in države članice, da imajo sum okužbe pri prostoživečih pticah v bližini meje z Nemčijo in Avstrijo, je uprava za varno hrano še navedla v sporočilu.