Ptičja gripa napreduje

LJUBLJANA – Nacionalni veterinarski inštitut je Upravo RS za varno hrano, veterino in varstvo rastlin danes obvestil o pozitivnih rezultatih preiskav pri labodu grbcu, ki so ga našli mrtvega na ribnikih pri Rankovcih v občini Tišina. To je osmi labod, pri katerem so ugotovili prisotnost aviarne influence podtipa H5N8, so sporočili iz uprave.

»Ker se je bolezen pojavila v občini, ki ni v bližini prejšnjih pojavov, ponovno opozarjamo imetnike perutnine, naj zadržujejo, krmijo in napajajo perutnino v zaprtih prostorih oziroma tako, da ne pride do stika s prostoživečimi pticami,« so izpostavili.

Nacionalni veterinarski inštitut je doslej potrdil primer ptičje gripe prototipa H5N8 pri labodih, ki so jih našli na Pragerskem, ob Ptujskem jezeru v občini Markovci in v Mariboru.